Por aire, tierra y río: los hinchas de Flamengo llegan a Lima de todas las formas posibles

A falta de dos días para la final, los seguidores del Mengao superan en número a los del Verdao tras haber llegado a la capital peruana de las formas más rocambolescas posibles, ya sea tras pasar cinco días metidos en un autobús o navegando durante más de doce horas el río Amazonas.

La mayoría arribó en avión, la forma más rápida, pero también la más cara, especialmente cuando la alta demanda hizo que los vuelos directos entre Río de Janeiro y Lima se disparasen hasta sobrepasar incluso los 2.500 dólares por persona.

Eso hizo que muchos aficionados del equipo carioca hayan establecido rutas alternas con conexiones de varias horas en distintos aeropuertos del continente hasta lograr aterrizar en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

Otros tantos se lanzaron a una aventura de cinco días por carretera en autobuses regulares que cubren la ruta entre Río de Janeiro y Lima como en vehículos particulares que atraviesan de este a oeste el continente suramericano, desde la Amazonía hasta los Andes, con un paso intermedio por Bolivia.

Precisamente en Bolivia, unos hinchas del 'Fla' protagonizaron una de las escenas más virales en redes sociales cuando en su trayecto por un polvoriento camino se encontraron con el paso bloqueado por un montículo de arena, y no dudaron en tomar las palas para eliminar el obstáculo y proseguir su camino.

La ruta por carretera ya fue ampliamente utilizada por los 'torcedores' del Flamengo en la final de 2019, donde el conjunto carioca levantó su segunda Copa Libertadores frente a River Plate, y el buen recuerdo de aquel momento ha animado a miles de ellos a repetir la experiencia en busca ahora de la cuarta.

Con una hinchada que se calcula que supera los 40 millones de personas, los simpatizantes del Mengao presentes en Lima proceden de los puntos más recónditos de Brasil, lo que ha hecho que la ruta fluvial sea una alternativa también empleada para avanzar hacia la llamada Ciudad de los Reyes.

Desde Tabatinga, en la triple frontera de Brasil, Colombia y Perú sobre el río Amazonas, cientos de seguidores han viajado en lanchas rápidas por el río más caudaloso del mundo durante más de doce horas hasta llegar a la ciudad peruana de Iquitos, para abordar un vuelo nacional desde esta urbe amazónica que los traslade hasta Lima.

En las calles de Lima la presencia de la hinchada rojinegra ya se ha hecho sentir en una ciudad donde afirman sentirse en casa, como ya demostraron con la concentración para recibir al equipo dirigido por Filipe Luís en el hotel de concentración, y también en los puntos más concurridos de la ciudad.