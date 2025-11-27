Premios en la Sudamericana 2025 llegaron a 78,7 millones de dólares

En 2015, antes de la actual administración, el monto distribuido entre los clubes participantes era de USD 18.490.000. Para la edición 2025, la cifra alcanzó los USD 78.775.000, detalló un comunicado de la Confederación Suramericana de Fútbol, con sede en Luque, Paraguay.

El incremento refleja “la política de inversión sostenida” impulsada por la dirigencia, “orientada a fortalecer las competiciones, elevar la competitividad y retribuir el rendimiento deportivo”, agregó.

Según el organismo, estos resultados financieros “son fruto de una administración responsable y sostenible, basada en los planes de desarrollo implementados desde 2016” .

Además, la Conmebol reiteró que el argentino Lanús se llevó un total de 9,8 millones de dólares tras coronarse como campeón de la Sudamericana el 22 de noviembre con su victoria por penales 5-4 sobre el Atlético Mineiro.

Asimismo, confirmó que el vicecampeón embolsó un total de 5,7 millones de dólares. El partido se disputó en el estadio Defensores del Chaco, de Asunción.

La capital paraguaya acogió por segunda vez consecutiva la final del campeonato tras la disputada en 2024 (Racing-Cruzeiro) y por tercera vez, contando la definición de 2019 (Colón-Independiente del Valle). EFE