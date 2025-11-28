Le Normand inicia su reincorporación progresiva al grupo tras 23 días de baja

El central se perderá su cuarto encuentro seguido ante el conjunto asturiano (antes no pudo disputar los duelos frente al Levante, el Getafe y el Inter por esa dolencia), aunque ya ultima su puesta a punto, tal y como demostró en la sesión matutina de este viernes, que ya la empezó al mismo ritmo que el resto de sus compañeros.

Le Normand es una de las dos bajas del equipo para recibir al Oviedo, junto al lateral Marcos Llorente, que se perderá su segundo encuentro por una lesión muscular en el muslo sufrida ante el Getafe, el pasado domingo. No jugó contra el Inter ni lo hará tampoco este sábado ante el Oviedo. Son las dos ausencias de Simeone para el partido, una vez que Jan Oblak ya está recuperado.