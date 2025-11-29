1-4. Bofetada del Newcastle al Everton

Los 'Magpies' se recompusieron de la derrota en Liga de Campeones contra el Olympique de Marsella con una sencilla y abultada goleada que abrió a los pocos segundos Thiaw con un remate de cabeza en un córner, un gol que batió el récord de rapidez que había firmado Phil Foden apenas un par de horas antes.

El jugador del Manchester City abrió el marcador del triunfo ante el Leeds United a los 59 segundos, siendo el gol más tempranero de la temporada en la liga inglesa, pero Thiaw superó su registro al marcar a los 52 segundos.

En la primera mitad, al tanto del central llegado este verano del Milan le siguieron dos goles más, de Lewis Miley, en un disparo desde la frontal en el que falló estrepitosamente Jordan Pickford, y de Nick Woltemade, que volvió a ver puerta cinco partidos después con el Newcastle.

El alemán suma siete tantos esta campaña entre todas las competiciones, cinco de ellos en esta Premier.

Pese a que el Everton pudo recortar distancia y se topó una vez con el larguero, además de con un paradón sobre la línea en un casi gol olímpico de Aaron Ramsdale, titular en detrimento de Nick Pope, al que sus fallos recientes han condenado, fue el Newcastle el que golpeó con el 0-4.

Thiaw, en una segunda jugada tras un saque de esquina, se aprovechó de una horrible salida de Pickford para cabecear el cuarto a puerta vacía. Esto es lo que tiene Pickford, que alterna actuaciones magníficas como la que hizo ante el United este lunes y errores como los de este sábado.

Con el partido más que decidido, el VAR evitó el primer gol de Thierno Barry con la camiseta del Everton al anular el 1-4 por ayudarse de una mano para controlar la pelota, mientras que Ramsdale no pudo celebrar su vuelta a la titularidad con una puerta a cero porque Kieran Dewsbury-Hall marcó sin tiempo ya para muchos milagros.

La abultada victoria del Newcastle pone en evidencia, además, las carencias del Manchester United, que la pasada jornada fue incapaz de hacer un solo gol a un Everton que jugó durante casi ochenta minutos con un hombre más por la agresión de Idrissa Gana Gueye a su propio compañero Michael Keane.

Los de Eddie Howe, con su segunda victoria consecutiva en la Premier, se colocan undécimos, con 18 puntos, a cuatro de los puestos de Liga de Campeones, mientras que el Everton se mantiene con las mismas unidades, 18, y es decimocuarto.