Ecuador: Liga de Quito posterga consagración del Independiente del Valle

El partido se celebró en el estadio de la Liga, el Rodrigo Paz Delgado, en Quito. El cuadro del Valle se adelantó con anotación del argentino Claudio Spinelli al minuto 63; pero Liga empató a través de Alexander Alvarado, a los 73 y el argentino Lisandro Alzugaray concretó la remontada con otro tanto a un minuto del final del tiempo de reposición.

Liga acumuló 65 puntos, frente a los 74 del Independiente, que sigue teniendo las mejores posibilidades para ganar su segundo título de la Liga Pro porque todavía quedan tres rondas por el hexagonal y un partido diferido entre ambos. Con este resultado, el Rey de Copas (la Liga) revivió en su afán para retener los títulos de las temporadas 2023 y 2024, respectivamente.

El Independiente jugó con un hombre menos desde el minuto 52, tras la expulsión del defensa Andy Velasco por doble tarjeta amarilla. Liga, por su parte, se quedó sin el defensa uruguayo Gian Franco Allala, a los 83, también por expulsión. El Valle anotó a través del argentino Spinelli con remate al costado derecho del portero Alexander Domínguez, tras asistencia de Ronald Briones, después de un saque del portero argentino Guido Villar.

El Rey de Copas reaccionó y convirtió el empate en una acción confusa para los defensas visitantes, en la que sacó provecho con su disparo el atacante Alvarado. Allala fue expulsado por agredir a Spinelli, previo a lo que pudo ser el gol del triunfo de Liga, anotado por Michael Estrada, la acción fue anulada por el árbitro Robert Cabrera con la asistencia del VAR.

La insistencia de Liga de Quito por evitar que el Independiente le diera la vuelta olímpica este viernes en su estadio y ante su público, dio frutos con el tanto del argentino Alzugaray, con remate rasante hacia el segundo palo de Villar.

Si Liga no logra retener el título, tomó ventaja este viernes sobre Barcelona, que tiene 62 puntos y Universidad Católica, con 56, por el segundo billete para la fase de Grupos de la próxima Copa Libertadores, pues el primero ya está en manos del Independiente.

Barcelona visitará este sábado a Libertad, equipo de la sureña ciudad de Loja; y Católica recibirá al Orense, de la costera localidad de Machala. EFE