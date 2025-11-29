El Inter Miami de Messi vuela a su primera final de la MLS Cup tras un recital de goles

Por primera vez en sus seis años de historia, el equipo de Javier Mascherano se jugará el título de la MLS Cup el próximo 6 de diciembre en su propio estadio. Su rival saldrá del ganador de la otra semifinal de conferencia entre Vancouver y San Diego.

Ante la mirada del tenista español Carlos Alcaraz en las gradas, el Inter Miami ofreció un recital de fútbol. Destacó especialmente una asistencia espectacular de tacón de Jordi Alba para el 4-1 de Segovia, un momento de magia que levantó al público. Alba y Sergio Busquets, quienes colgarán las botas al finalizar esta temporada, tienen ahora una oportunidad inmejorable para despedirse del fútbol con otro trofeo.

El New York City encaró el partido con carácter, buscando quitar el balón a los locales, pero el equipo de Mascherano golpeó en su primera oportunidad. Un pase largo de Busquets, mal gestionado por el defensa Raúl Gustavo, fue suficiente para que Allende abriera la cuenta en el minuto 14 con un potente derechazo.

El 1-0 fue un golpe psicológico, intensificando el nerviosismo que derivó en una tángana iniciada cuando Morález encaró a Messi. A los pocos segundos, el Inter Miami consiguió el 2-0: en el 22, Jordi Alba colgó un centro perfecto que Allende cabeceó de manera espectacular, celebrando así su séptimo gol en estos playoffs.

En su momento más complicado, New York City tuvo el mérito de anotar el 2-1 en el 37 mediante un balón parado que Justin Haak remató de cabeza. Sin embargo, su esfuerzo fue insuficiente. Tras una clara ocasión fallada por Joaquín Fernández, el Inter Miami sentenció en un contragolpe.

Fue una combinación entre rosarinos: Messi liberó a Silvetti, quien definió con un derechazo cruzado para el 3-1 en el minuto 67. El New York ya no tuvo fuerzas para reaccionar y en el 82 recibió el 4-1 con la espectacular triangulación entre Segovia y Jordi Alba, con el toque de tacón de ensueño del español.

La fiesta la cerró de nuevo Allende en el minuto 88, completando su noche de ensueño con un triplete personal que corona al Inter Miami en la final.

Ficha del Partido:

5. Inter Miami: Ríos; Weigandt (Fray, m.57), Falcón, Allen (Bright, m.57), Alba; De Paul, Busquets, Rodríguez (Segovia, m.72); Silvetti (Suárez,m.82), Allende, Messi.

1. New York City: Freese; Haak, Thiago Martins, Raúl Gustavo; Shore (Wolf, m.46), Gray, O’Neil; O’Toole, Morález (Garfield Reid, m.91), Ojeda (Fernández, m.60); Mercau.

Goles: 1-0, m.14: Allende. 2-0, m.22: Allende. 2-1, m.37: Haak. 3-1, m.67: Silvetti. 4-1, m.83: Segovia. 5-1, m.88: Allende.

Árbitro: Jon Freemon (USA).