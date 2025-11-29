Sunderland remonta ante Bournemouth en el retorno de Omar Alderete

Alderete regresó a la titularidad y jugó todo el encuentro con el elenco de Sunderland, volviendo tras completar el protocolo de conmoción cerebral. El guaraní sufrió un fuerte golpe en la cabeza durante el partido contra el Wolverhampton, por la octava jornada de la Premier League, lo que cortó su buena racha, antes de bajarse, el formado en Cerro Porteño, el zaguero venía de encadenar siete partidos consecutivos en el once inicial del club.

Los Cherries, que aspiraban a escalar al cuarto puesto de la tabla, se adelantaron rápidamente 0-2 en el marcador en un inicio fulgurante. A los quince minutos, Amine Adli abrió la cuenta tras un rechace de Evanilson en el palo, y poco después, Tyler Adams firmó un golazo desde el centro del campo. Esto fue aprovechando una indecisión de Bertrand Traoré.

No obstante, la reacción de Sunderland fue contundente antes del descanso. Alex Scott cometió un penalti sobre Reinildo y Enzo Le Fée no falló desde los once metros, iniciando la espectacular remontada. Esta se completaría en la segunda parte con dos goles más para el equipo revelación de la liga.

Traoré se encargó de enmendar su error en el 0-2 al capitalizar un gran pase de Granit Xhaka para batir al portero del Bournemouth. El 3-2 definitivo tuvo el sello del joven delantero Brian Brobbey, ex del Ajax de Ámsterdam, que cabeceó un córner en el primer palo para sentenciar el marcador.

Este triunfo alimenta el “cuento de hadas” de los Black Cats, que se sitúan cuartos con 22 puntos, a siete del líder, el Arsenal, que aún debe disputar su partido. Por su parte, el Bournemouth se queda noveno, con 19 unidades, enfrascado en la intensa lucha por Europa.

La derrota viene acompañada de malas noticias para Iraola, pues no podrá contar para los tres próximos partidos con su centrocampista Lewis Cook, expulsado en el descuento por golpear a Noah Sadiki. El técnico español también perderá para el siguiente encuentro a Marcos Senesi y a David Brooks por acumulación de tarjetas amarillas.

Fuente: EFE