A qué hora juega hoy Palmeiras vs. Flamengo y dónde ver en vivo

Palmeiras y Flamengo disputan hoy sábado 29 de noviembre la Final de la Copa Libertadores 2025. El Verdão de Gustavo Gómez y Ramón Sosa enfrenta al Mengão en el estadio Monumental de la ciudad de Lima: el partido comienza a las 18:00, hora de Paraguay. Dirige Darío Herrera con el VAR de Héctor Paleta, todos argentinos.
Palmeiras vs. Flamengo: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 18:00 horas
Argentina: 18:00 horas
Brasil: 18:00 horas
Uruguay: 18:00 horas
Chile: 18:00 horas
Ecuador: 16:00 horas
Colombia: 16:00 horas
Perú: 16:00 horas
Venezuela: 17:00 horas
Bolivia: 17:00 horas
El Salvador: 15:00 horas
México: 15:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 14:00 horas
Estados Unidos - Este: 16:00 horas
Inglaterra: 22:00 horas
España: 23:00 horas
Bélgica: 23:00 horas
Marruecos: 23:00 horas
Sudáfrica: 23:00 horas
Palmeiras vs. Flamengo: ¿Dónde ver hoy por TV?
ESPN
Tigo Star: ESPN, canal 103
IP TV Copaco: ESPN, canal 51
Personal Flow: ESPN, canal 102
Claro TV: ESPN, canal 63
Palmeiras vs. Flamengo: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Disney +
*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.