A qué hora juega hoy Palmeiras vs. Flamengo y dónde ver en vivo

Palmeiras y Flamengo disputan hoy sábado 29 de noviembre la Final de la Copa Libertadores 2025. El Verdão de Gustavo Gómez y Ramón Sosa enfrenta al Mengão en el estadio Monumental de la ciudad de Lima: el partido comienza a las 18:00, hora de Paraguay. Dirige Darío Herrera con el VAR de Héctor Paleta, todos argentinos.

Palmeiras vs. Flamengo: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:00 horas

Argentina: 18:00 horas

Brasil: 18:00 horas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uruguay: 18:00 horas

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Chile: 18:00 horas

Ecuador: 16:00 horas

Colombia: 16:00 horas

Perú: 16:00 horas

Venezuela: 17:00 horas

Bolivia: 17:00 horas

El Salvador: 15:00 horas

México: 15:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:00 horas

Estados Unidos - Este: 16:00 horas

Inglaterra: 22:00 horas

España: 23:00 horas

Bélgica: 23:00 horas

Marruecos: 23:00 horas

Sudáfrica: 23:00 horas

Palmeiras vs. Flamengo: ¿Dónde ver hoy por TV?

ESPN

Tigo Star: ESPN, canal 103

IP TV Copaco: ESPN, canal 51

Personal Flow: ESPN, canal 102

Claro TV: ESPN, canal 63

Palmeiras vs. Flamengo: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Disney +

*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.