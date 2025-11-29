Rugby: Springboks arrollan 73-0 a Gales

Muchos titulares habituales no estuvieron en este test-match, programado fuera de la ventana de fecha habilitada para los partidos internacionales de noviembre.

Lea más: Tres goles del paraguayo Bobadilla en Bolivia

Trece jugadores galeses, por ejemplo, habían abandonado ya la concentración de su selección para reincorporarse a sus clubes.

En ese contexto, los Springboks tuvieron casi un entrenamiento y encadenaron un cuarto triunfo seguido, después de sus últimas victorias ante Francia (32-17) , Italia (32-14) e Irlanda (24-13) .

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para Gales, es una derrota récord esta la de 73-0, mayor incluso que la sufrida por 68-14 ante Inglaterra en el último Torneo de las Seis Naciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El XV galés no había terminado nunca un partido como local sin sumar ningún punto en la era profesional del rugby. AFP