Abel Braga por Ramón Díaz en Inter de Porto Alegre

En un comunicado, el Inter de Porto Alegre señaló que Abel Braga, un viejo conocido del Colorado, comandará al plantel en las dos últimas fechas de la Liga.

Esta será la octava etapa del entrenador al frente del plantel, al que ya dirigió en 340 partidos oficiales y con el que conquistó títulos como el Mundial de Clubes y la Copa Libertadores en 2006, además de los campeonatos regionales de Río Grande do Sul en 2008 y 2014.

En su último paso por el Inter, en 2020, Abel llevó al equipo al subcampeonato brasileño.

Braga iniciará los entrenamientos este domingo para intentar sacar de la zona de descenso al Colorado, amenazado de caer a la segunda división del fútbol brasileño.

Ramón Díaz, de 66 años, había llegado al Inter el pasado 25 de setiembre en sustitución de Roger Machado y tenía contrato con el club hasta diciembre de 2026.

En Inter militan los paraguayos Alan Benítez y Óscar Romero. EFE