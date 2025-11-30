El Brighton de Diego Gómez se engancha a Europa

El belga Maxim De Cuyper anotó su segundo tanto en Premier League al superar a su compatriota Matz Sels con una sutil definición justo antes del descanso para el 1-0 transitorio del Brighton sobre Nottingham Forest.

Lea más: Estudiantes elimina a Central Córdoba

Los visitantes resistieron el ataque de los de Sean Dyche, que generaron muchas ocasiones, pero solo tiraron a puerta dos veces en el segundo tiempo.

En los últimos minutos del partido, Stefanos Tzimas aprovechó un fallo clamoroso de Morato, que se equivocó en la cesión a su portero y provocó el segundo tanto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con esta victoria, el Brighton se coloca en puestos europeos al ocupar la quinta plaza con 22 puntos tras ganar sus últimos tres encuentros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Nottingham Forest se mantiene fuera del descenso con doce puntos y cortó su buena racha tras ganar al Leeds United y al Liverpool en las dos rondas anteriores.

El paraguayo Diego Gómez fue titular en Las Gaviotas, siendo sustituido al minuto 84 por Joel Veltman. EFE