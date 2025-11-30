Gorka Guruzeta jugará frente al Real Madrid su partido 150 con el Athletic

El delantero, de 29 años, llegó a Lezama en 2014 en edad juvenil procedente del Antiguoko y, tras pasar por los dos filiales de formación, debutó con el primer equipo el 27 de agosto de 2018 a las órdenes de Eduardo Berizzo en un partido frente al Huesca en San Mamés.

Tras jugar nueve partidos y marcar un gol, en Copa al Sevilla, al final de esa misma campaña 2018-19 sufrió una grave lesión en la rodilla derecha en el último partido de liga del Bilbao Athletic y, un año más tarde, después de recuperarse y jugar 14 partidos con el filial, rescindió su contrato para fichar por el Sabadell.

Jugó una campaña en el club arlequinado y otra más también en Segunda División con el Amorebieta. Su buena campaña con los azules (38 partidos y 13 goles) animó al Athletic a ejecutar la opción de recuperar al donostiarra en sus dos primeros años fuera de Lezama que habían firmado en la salida del jugador.

En los 149 partidos que suma como rojiblanco -116 de Liga, 16 de Copa, 12 de Liga Europa, 4 de Liga de Campeones y 1 de Supercopa- el '11' del Athletic acumula un total de 35 dianas que le convierten en el tercer goleador histórico de la actual plantilla por detrás de Iñaki Williams (112) y de Oihan Sancet (43).

