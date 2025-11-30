Iborra y el técnico del filial, Álvaro del Moral, asumen el banquillo del Levante

El Levante ha relevado al entrenador Julián Calero este domingo tras la derrota contra el Athletic club de este sábado en el Ciutat de València (0-2), la cuarta consecutiva, y que deja al equipo penúltimo con nueve puntos.

En el comunicado, el Levante indicó que Iborra y Del Moral se estrenarán en la sesión de entrenamiento de este lunes, cuando está previsto que la plantilla se ejercite desde las 9:30 horas en la ciudad deportiva del Levante.

Tras retirarse como futbolista el pasado verano, Iborra inició una nueva etapa en el club como asistente principal de Julián Calero, mientras que Del Moral comenzó su andadura como entrenador en los banquillos de la cantera del Levante y actualmente dirige al Atlético Levante UD, en Tercera RFEF.