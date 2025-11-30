Lautaro Martínez despierta al Inter de Milán

Vencido por el AC Milan 1-0 la semana pasada, y por el Atlético Madrid 2-1, el miércoles en la primera derrota de la temporada en la Liga de Campeones de Europa, el Inter tenía que reaccionar ante un equipo recién ascendido y lo hizo de la mano de su goleador argentino.

El Toro Martínez, que había sido criticado por haber marcado solo un gol en dos meses en la Serie A, remató a la red un centro potente de Francesco Esposito para abrir el marcador (69’) y sentenció después en el 83 al empujar a la red un centro-chut de Nicolo Barella para el 2-0 sobre Pisa.

“Estoy feliz por la victoria, que es lo que queríamos tras dos derrotas... Trabajo para el equipo, para mí mismo y para mi familia; dejo a los demás de hablen” , declaró el argentino a DAZN.

“Espero que siga así; aún tengo mucho tiempo de contrato, estoy feliz aquí y los aficionados me quieren... el equipo está por encima de todo”, añadió.

Este triunfo permite a los Nerazzurri (3º) colocarse provisionalmente en el podio de la Serie A con 27 puntos, igualado con Roma (2ª) , que este domingo recibe al Napoli (4º con 25 unidades).

El Milan se aupó el sábado al liderato provisional tras vencer 1-0 a la Lazio gracias a un gol del portugués Rafael Leao. AFP