Fallece Orison Amaya, presidente del Marathón hondureño

"Estamos muy quebrantados porque es una noticia muy fuerte para la familia, para nosotros que convivíamos día a día con él", declaró Peña a periodistas.

Desde que asumió la presidencia del Marathón en diciembre de 2015, tras la salida de Yankel Rosenthal, Amaya emprendió un proceso de reconstrucción institucional, enfrentando un club cargado de deudas, sin patrocinadores y con múltiples demandas legales.

Bajo su gestión, Marathón puso fin a una sequía de ocho años sin títulos al consagrarse campeón del torneo Clausura 2018.

Amaya también impulsó proyectos deportivos y sociales orientados a la formación de jóvenes talentos y al fortalecimiento de la comunidad local.

Fundado en 1925 en San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras, Marathón conmemoró el pasado 25 de noviembre su centenario y se mantiene como uno de los equipos más destacados del país, con nueve títulos en su historia y como el único club hondureño con estadio propio, el Yankel Rosenthal, con capacidad para 5.000 espectadores.

En el presente torneo Apertura, Marathón tiene como timonel al argentino Pablo Lavallén y es segundo en la clasificación, con 39 puntos, superado por Olimpia, con 40.