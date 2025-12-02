Centenario récord de Haaland en el épico triunfo de Manchester City ante Fulham

El noruego abrió la abultada noche contra los Cottagers en un festival goleador que también contó con un doblete de Phil Foden —quien ya suma cuatro goles en dos partidos—, un tanto de Tijjani Reijnders y otro de Jeremy Doku. Esto fue antes de la reacción de los dirigidos por Marco Silva, que pasaron del 1-5 al 4-5 en un vertiginoso lapso de minutos.

Los de Pep Guardiola se mostraron como una verdadera apisonadora ofensiva, algo pocas veces visto desde su ligero declive de la temporada pasada, pero mostraron el gran borrón de una endeblez defensiva preocupante. El Fulham marcó cuatro, pero pudo haber anotado varios más de no ser por la falta de puntería y las providenciales atajadas de Gianluigi Donnarumma.

El protagonista, sin embargo, fue Haaland, de quien se esperaba la gesta este martes. A los pocos minutos mandó un mano a mano al palo, pero se resarció a los 17 minutos con un remate de primeras a centro de Jeremy Doku que fusiló a Bernd Leno. El noruego, que ya suma quince goles en esta Premier League y es Bota de Oro destacado, generó el segundo con un regate y un pase en profundidad para que fuera Reijnders el que marcara.

Antes del descanso, Foden puso el tercero con un disparo espectacular a la escuadra (m.44), y Emile Smith Rowe, con un cabezazo precioso (m.45+2), recortó distancias.

La segunda mitad comenzó con la misma tónica ofensiva, con tres goles en doce minutos. Al contraataque y tras asistencia de Haaland, Foden completó su doblete (m.48), confirmando su regreso a su mejor nivel. Doku, que merecía su tanto, hizo el quinto (m.54) con ayuda de Sander Berge, cuyo desvío convirtió el remate del belga en una parábola imposible para Leno.

Alex Iwobi, con un disparo desde la frontal (m.57), puso un esperanzador, pero lejano 2-5. Ahí le entraron los nervios al City, que pasó de una ventaja de cuatro goles en el minuto 54 al 4-5 en el 78 tras el doblete de Samuel Chukwueze desde el banquillo. El nigeriano conectó dos voleas dentro del área en espacio de seis minutos para meter el miedo en el cuerpo al City, que pasó de dar la victoria por hecha a sufrir.

El Fulham tuvo la opción de empatar, reclamando un penalti de O’Reilly y rozando la gesta en un disparo de Joshua King que Josko Gvardiol sacó sobre la línea de gol en el minuto 98. Pero el City, aunque coqueteó con una remontada histórica en su contra —algo que ya le pasó el fin de semana contra el Leeds United—, logró aguantar y se llevó los tres puntos del oeste de Londres. Su persecución del Arsenal continúa, y los de Guardiola están a dos puntos de distancia a la espera de que los Gunners se midan este miércoles al Brentford.

Ficha técnica:

Fulham (4): Leno; Tete (Castagne, minuto 46), Andersen, Bassey, Sessegnon; Lukic (Chukwueze, minuto 46), Berge, Smith Rowe (King, minuto 74); Wilson (Kevin, minuto 82), Iwobi y Jiménez (Kusi Asare, minuto 73).

Manchester City (5): Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Nico (Stones, minuto 64), Reijnders (Cherki, minuto 82), Silva; Foden (Aké, minuto 97), Doku (Savinho, minuto 64) y Haaland.

Goles: 0-1. Haaland, min. 17, 0-2. Reijnders, min. 37, 0-3. Foden, min. 44, 1-3. Smith Rowe, min. 45+2, 1-4. Foden, min. 48, 1-5, Berge, p.p, min. 54, 2-5. Iwobi, min. 57, 3-5. Chukwueze, min. 72, 4-5. Chukwueze, min. 78.

Árbitro: Craig Pawson amonestó a Cherki (min. 95) por parte del Manchester City. Incidencias: Partido correspondiente a la jornada catorce de la Premier League disputado en Craven Cottage (Londres).

Fuente: EFE