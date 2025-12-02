Barça gana su primer “grande” en el Nuevo Camp Nou y refuerza su liderato

Esta victoria es especialmente significativa, ya que se consiguió ante el que es, probablemente, el equipo más en forma de Europa, que llegaba al Clásico con siete triunfos consecutivos. El Barça dominó mientras la energía de Pedri y Raphinha lo permitió, y logró sacar adelante un partido crucial para sus aspiraciones.

Lea más: Centenario récord de Haaland en el épico triunfo de Manchester City ante Fulham

En la que fue una de las mejores mitades del curso para los azulgranas, el equipo se fue al descanso empatando 1-1, mereciendo mucho más. Sin embargo, su endeble defensa permitió que el equipo de Simeone se adelantara. El Atlético se encontró con el 0-1 tras un pase al espacio de Molina sobre Álex Baena. Cubarsí falló en el achique y Baena definió ante Joan García. La jugada tuvo que ser revisada por el VAR y evidenció que la zaga azulgrana, hoy con Gerard Martín y Cubarsí como centrales, carece de coordinación ante delanteros tan móviles como Julián Álvarez y Baena.

A pesar del golpe inicial, el Barça se rehízo, comandado por Pedri, liderado por el anárquico Raphinha y con Lamine Yamal intentándolo ante Hancko. El empate llegó pronto, en el minuto 26, tras un delicioso pase filtrado de Pedri que Raphinha capturó por la derecha, regateó a Oblak y empató.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El juego culé crecía, con Dani Olmo apareciendo entre líneas y Balde progresando por la banda. No obstante, otro error defensivo de Cubarsí obligó a Joan García a salvar una ocasión a la desesperada ante Baena (min. 31). El punto de inflexión pudo ser en el 35, con un penalti forzado por Olmo tras una acción de Barrios, pero Lewandowski tiró a las nubes. Antes del descanso, el polaco pudo resarcirse con un cabezazo picado que Oblak salvó de manera grandiosa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El empate al descanso supo a poco al Barça, consciente de que perdonó. La incógnita en la segunda mitad era el estado físico de Pedri y Raphinha, recién salidos de lesión, y la superioridad del banquillo rojiblanco.

El primer cuarto de hora fue eléctrico, con un juego de ida y vuelta: Julián Álvarez intentó superar a Joan García (min. 52), Raphinha falló tras una gran jugada individual de Lamine Yamal (min. 54) y Giuliano erró en otra acción de ‘La araña’ (min. 55).

La insistencia de Pedri y Raphinha dio frutos cuando el brasileño, en una contra lanzada por Olmo, habilitó a Lewandowski (min. 57), quien demostró que hoy no era su día. Con la lesión de Baena (min. 62) y los ingresos de Almada y Sorloth, el partido se abrió aún más. Finalmente, Dani Olmo certificó el 2-1 en el minuto 65 con un remate desde dentro del área que se fue al palo izquierdo de la meta rojiblanca.

La gasolina de Pedri y Raphinha se agotó en el minuto 74, obligando a Flick a realizar cambios defensivos, ingresando a Eric, Casado y Dro al centro del campo. Al Barça le tocó el ejercicio de supervivencia, conteniendo a un Atlético con mucha dinamita. El Atlético tuvo su gran ocasión de empate en el minuto 80, cuando Thiago Almada recortó a Cubarsí, Gerard Martín y Joan García, pero remató fuera.

El triunfo se selló en la agonía. Con la entrada de Christensen por Lamine Yamal, el Barça buscó asegurar el resultado. El equipo contuvo el aliento ante una jugada de Julián Álvarez que desaprovechó Griezmann (min. 93), y tras un aviso de Rashford (min. 94) en una contra, Ferran Torres sí consiguió el 3-1 definitivo en el último aliento del partido (min. 96), asistido por Balde.

Este triunfo supone un punto de inflexión para el Barça, que ahora es un poco más líder con cuatro puntos sobre el Real Madrid, sumando su primera gran victoria del curso.

Ficha técnica:

Barcelona (3): Joan García; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, Pedri (Dro, m.74); Lamine Yamal (Christensen, m.88), Olmo (Rashford, m.66), Raphinha (Casadó, m.73); y Lewandowski (Ferran Torres, m.67).

Atlético de Madrid (1): Oblak; Molina, Giménez, Lenglet, Hancko; Ruggeri; Johnny (Koke, m.14; Griezmann, m.75), Barrios; Giuliano (Sorloth, m.63), Baena (Almada, m.62), Nico González (Gallagher, m.46); y Julián Álvarez.

Goles: 0-1, m. 19: Baena. 1-1, m. 26: Raphinha. 2-1, m. 65: Olmo. 3-1, m. 90+6: Ferran Torres.

Árbitro: Ricardo Burgos (Comité vizcaíno). Mostró tarjeta amarilla a Baena (m.41) y Gerard Martín (m.45+2).

Incidencias: Partido adelantado de la jornada 19 de LaLiga disputado en el Spotify Camp Nou ante 45.205 espectadores.

Fuente: EFE