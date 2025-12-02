México reinaugurará el estadio Azteca con un amistoso ante la Portugal de Cristiano Ronaldo

Este encuentro preparatorio para la Copa del Mundo 2026 será el sábado 28 de marzo y marcará el final de las obras de remodelación iniciadas en mayo de 2024. Portugal se encuentra actualmente en la sexta posición del ranking de la FIFA.

El coloso de la Ciudad de México, donde Pelé (1970) y Diego Maradona (1986) se consagraron campeones mundiales, ha sido sometido a una profunda modernización para cumplir con las exigencias de la FIFA de cara al Mundial que México coorganizará junto a Estados Unidos y Canadá.

“Este partido marcará la reapertura del emblemático recinto mexicano, que se convertirá en 2026 en el primer estadio en ser sede de tres Copas del Mundo en toda la historia," indicó la Dirección Deportiva de la Selección Nacional de México en un comunicado.

El Azteca albergará cinco juegos del Mundial, incluido el partido inaugural el 11 de junio. La remodelación, solicitada por la FIFA, incluyó asientos más cómodos, la implementación de conexión Wi-Fi para espectadores, la instalación de césped híbrido (una combinación de grama natural y fibras sintéticas), y un aumento del aforo de 83,264 a 90,000 localidades.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La remodelación, financiada en parte por un aporte de 114,7 millones de dólares del banco Banorte, conlleva también un cambio en la histórica denominación del estadio por motivos de patrocinio. El nuevo nombre, Estadio Banorte, que entrará en vigor en marzo próximo, ha generado un fuerte malestar en diversos sectores de la afición mexicana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras el duelo contra Portugal, el ‘Tri’ de Javier Aguirre viajará a Estados Unidos para continuar con su preparación. El martes 31 de marzo se enfrentará a Bélgica (octava en el escalafón FIFA) en el estadio Soldier Field de Chicago.

Tanto el equipo portugués como el belga aseguraron su clasificación a la máxima cita del fútbol apenas en la pasada fecha internacional de noviembre. Históricamente, México ha tenido cinco enfrentamientos contra Portugal, con tres victorias europeas (incluyendo una en el Mundial de Alemania 2006) y dos empates. En cambio, el historial contra los ‘Diablos Rojos’ es favorable para México, con tres victorias (dos en Mundiales: 1970 y 1986), dos derrotas y dos empates (uno en Francia 1998).