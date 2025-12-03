El club achaca a "un estrés en el sistema" el problema con las entradas ante el Alavés

Del Río ha comparecido en rueda de prensa junto a Joan Sentelles, director de operaciones, y Miriam Ferrando, directora de tecnología del club. Además de representantes de SlashMobility, T-Systems y Devoteam Spain, las empresas tecnológicas que participan en la aplicación de la venta de entradas.

Ferrando ha explicado que "la estructura (de la app) estaba preparada por la alta demanda, pero el problema fue que hubo un pico muy alto, una concentración de tráfico imposible de controlar, porque no puedes simular el comportamiento del usuario al cien por cien".

En este sentido, ha añadido que "el problema se ha solucionado" tras una auditoria que ha detectado el fallo informático y una actualización del sistema, que ahora ya está "optimizado". Y también preparado para "escalar" hacía una demanda mayor, a medida que el aforo del estadio vaya pasando de los 45.000 espectadores actuales a los 105.000 que tendrá la obra cuando esté acabada.

Este estrés en el sistema afectó a unos 7.500 aficionados que no pudieron descargarse el código QR para acceder al Spotify Camp Nou en el partido ante el Alavés, unos 300 de los cuales se quedaron finalmente sin poder entrar al estadio.

El club intentó reaccionar imprimiendo en formato PDF las entradas que habían quedado inoperativas, lo que generó largas colas en las taquillas. E incluso consultó a LaLiga si podría retrasar el inicio del choque, obteniendo una respuesta negativa de ésta bajo el argumento de que el encuentro ya estaba a punto de empezar y no era posible posponer el arranque del mismo.

Del Río no ha precisado si se compensará a los usuarios afectados, pero ha asegurado que el club "se comportará en justicia analizando cada uno de los casos y aplicando el sentido común en cada uno de ellos".

El objetivo del club es ir hacia la "digitalización total" en la venta de entradas, pues tal como ha señalado Del Río se cree que es la solución para "combatir la venta fraudulenta", un problema endémico en los partidos del Barça.

Por eso, el director general de la entidad azulgrana ha adelantado que hay pendiente una reunión "para definir la estrategia" de 'ticketing' ante la visita el Eintracht de Frankfurt en la Liga de Campeones el próximo 9 de diciembre.

"Es un partido complicado, dada la experiencia que tuvimos con ellos", ha admitido Del Río, refiriéndose a la visita del conjunto alemán en los cuartos de final de Liga Europa hace cuatro temporadas, cuando accedieron al Camp Nou unos 30.000 hinchas visitantes gracias a la reventa.