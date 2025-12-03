Sorteo del Mundial FIFA 2026: usá el simulador y pronosticá los grupos

El sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá lugar el viernes 5 de diciembre a las 14:00 de Paraguay en el Centro Kennedy de Washington, Estados Unidos. En este evento se establecerán los grupos, donde los países anfitriones —Canadá, Estados Unidos y México— y las demás selecciones clasificadas se dividirán en doce grupos de cuatro, para la primera fase de la Copa del Mundo.

El sorteo implica la distribución de las selecciones clasificadas y las plazas restantes en cuatro bombos definidos por la Clasificación Mundial Masculina de la FIFA. El Bombo 1 incluye a los tres países anfitriones (Canadá, Estados Unidos y México) y las nueve selecciones mejor posicionadas en el ranking. El Bombo 2 contendrá las siguientes doce mejores clasificadas, seguido por el Bombo 3 con las próximas doce selecciones. El Bombo 4 estará compuesto por las últimas seis selecciones mejor clasificadas junto con las seis plazas restantes (dos del torneo clasificatorio de la FIFA y cuatro de las eliminatorias europeas), que se disputarán entre el 23 y el 31 de marzo de 2026.

Restricciones para el equilibrio competitivo

La FIFA ha establecido restricciones para garantizar, en la medida de lo posible, el balance en los grupos. Salvo por la UEFA, ningún grupo puede tener más de una selección de la misma confederación. Dado que la UEFA está representada por 16 selecciones, cada grupo contará con al menos una y un máximo de dos de sus equipos, lo que significa que cuatro de los doce grupos contarán con dos selecciones europeas.

Posiciones predefinidas y anfitriones

Los países anfitriones reciben posiciones fijas en el sorteo de conformidad con el calendario de partidos publicado el 4 de febrero de 2024: México es asignado a la posición A1 (bola verde), Canadá a la B1 (bola roja) y Estados Unidos a la D1 (bola azul). Las nueve selecciones restantes del Bombo 1, identificadas con bolas blancas, se asignarán automáticamente a la posición 1 del grupo en el que sean sorteadas.

Las cuatro selecciones mejor clasificadas en el ranking mundial también tienen restricciones para asegurar que las dos mejores no se enfrenten antes de la final, al ser asignadas al azar a grupos de itinerarios distintos (Itinerario 1 e Itinerario 2).

El procedimiento paso a paso

El sorteo comienza con la extracción de las bolas de las tres selecciones anfitrionas en orden, empezando por México, luego Canadá y finalmente Estados Unidos, para asegurar sus posiciones predefinidas (A1, B1, D1). Luego, las nueve selecciones restantes del Bombo 1 son distribuidas.

A continuación, el sorteo continúa con la distribución de las selecciones de los Bombos 2, 3 y 4 en ese orden, vaciando por completo cada bombo antes de pasar al siguiente. El sorteo concluye una vez que todas las selecciones del Bombo 4 han quedado encuadradas en un grupo.

Plazas en juego en el bombo 4

El Bombo 4 incluye las dos plazas reservadas a las ganadoras del torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y las cuatro plazas de las eliminatorias de clasificación europeas.

El torneo clasificatorio constará de dos cuadros para determinar las dos plazas restantes, con una sola cabeza de serie por cuadro y selecciones de tres confederaciones distintas. Las dos plazas del torneo clasificatorio del Bombo 4 se identificarán mediante los nombres de todas las confederaciones correspondientes.

