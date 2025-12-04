La Justicia brasileña le abre juicio al jugador del Flamengo Bruno Henrique

El proceso se refiere a los delitos en que habría incurrido el atacante del conjunto carioca por participar en una supuesta red de manipulación de apuestas deportivas.

La decisión fue anunciada por la Tercera Sala Criminal del Tribunal de Justicia del Distrito Federal de Brasilia, cuyos miembros acogieron por unanimidad un recurso de la Fiscalía para que el futbolista fuera procesado también por estelionato y no solo por fraude en competiciones deportivas, un delito menos grave.

En julio pasado el juez Fernando Brandini Barbagalo, miembro del Tribunal de Justicia de Brasilia, aceptó la denuncia inicial de la Fiscalía contra Bruno Henrique, acusado de manipular el resultado de un partido del Campeonato Brasileño de 2023 para beneficiar a apostadores.

Pero el juez de primera instancia solamente aceptó abrirle juicio al futbolista por fraude en competiciones deportivas.

El magistrado descartó incluir el delito de estelionato entre los cargos por considerar que las pruebas entregadas por la Fiscalía no eran suficientes para sustentar esta acusación.

Esa decisión fue rechazada este jueves por la Tercera Sala Criminal del Tribunal de Justicia de Brasilia, que, en segunda instancia, consideró que sí existen pruebas de la comisión del delito y alegó que el mismo es investigado por la propia Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

La decisión de abrir juicio se extiende a otros ocho acusados, incluyendo a un hermano del futbolista, Wander Nunes Pinto Júnior.

Según la acusación, Bruno Henrique compartió información privilegiada con su hermano sobre su intención de recibir una tarjeta amarilla en un partido del 1 de noviembre de 2023 en que Flamengo se midió al Santos por el Campeonato Brasileño.

La información les permitió a familiares y allegados del futbolista obtener altas ganancias en apuestas en plataformas en línea.

La denuncia se basa en mensajes en redes sociales interceptados entre el jugador y su hermano en los que se acuerda el momento de la infracción.

La investigación, iniciada tras alertas de casas de apuestas sobre movimientos atípicos, llevó a la Policía Federal a incautar dispositivos y a analizar 3.989 conversaciones de WhatsApp.

Pese al avance del proceso en la esfera criminal, en noviembre pasado el Superior Tribunal de Justicia Deportiva (STJD) decidió convertir en una simple multa la suspensión de doce partidos que le había impuesto inicialmente a Bruno Henrique por la manipulación de apuestas deportivas.

El tribunal deportivo concluyó que el atacante violó el código de ética deportiva, por lo que le impuso una multa de 100.000 reales (unos 18.875 dólares o unos 16.220 euros), la máxima prevista.

Los magistrados consideraron que el exatacante de la selección brasileña de 34 años sí incurrió en violaciones al código de ética, pero aclararon que su comportamiento no fue totalmente intencional, por lo que dejaron sin efecto la suspensión de doce partidos que se le había impuesto en la primera instancia del tribunal.

El revés jurídico se conoce un día después de que Flamengo, con Bruno Henrique como titular, conquistara el título del Campeonato Brasileño con una jornada de antelación y en vísperas del viaje del equipo a Catar, en donde disputará la Copa Intercontinental.