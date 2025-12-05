Eric Garcia renueva con el Barcelona hasta junio de 2031

La firma se llevará a cabo el próximo jueves, 11 de diciembre, a las 13:30h y posteriormente el jugador atenderá a los medios de comunicación.

Eric Garcia, un producto de La Masia, tenía diferentes ofertas para abandonar el club azulgrana, una de ellas procedente del PSG entrenado por Luis Enrique, pero ha decidido aceptar la renovación.

Y es que se trata del jugador más utilizado por Hansi Flick en este inicio de curso. El jugador catalán ha aprovechado cada una de las oportunidades que el técnico le da.

Cuando Jules Kounde flaqueó en el carril derecho, Eric ahí estaba; cuando Araujo o Christensen no contaban con la confianza de Flick; el de Martorell se puso de pareja de Pau Cubarsí.

Si Frenkie de Jong, o Pedri, estaban lesionados; Eric García jugaba, y muy bien, en el mediocentro. Incluso ha llegado a ser alineado un partido (Real Sociedad) como lateral izquierdo.

Así que Eric García suma 1.510 minutos, 1.145 en LaLiga y 365 en la Liga de Campeones, para un total de 20 partidos, en los que ha jugado once veces como central, cinco como lateral diestro, tres como pivote y uno como carrilero por la izquierda.

Es el más utilizado en una lista en la que el segundo, Jules Kounde, ha jugado casi cien minutos menos (1.415) y que el resto está muy por debajo en cuanto a participación: Rashford (1.248), Lamine Yamal (1.237), Frenkie de Jong (1.214) y Pedri (1.203).

Eric García es el típico producto de la cantera azulgrana, pero se ha ido modelando poco a poco en otros clubes. Estuvo tres cursos en el Manchester City de Pep Guardiola, en los que jugó 35 partidos.

Volvió al Barça en el verano del 2021 y en una primera etapa no tuvo demasiado protagonismo, hasta que en la temporada 23-24 se fue como cedido al Girona de Míchel Sánchez.

Allá fue determinante, lo jugó todo (31 partidos), marcó cinco goles y dio un salto de calidad brutal. Su rendimiento fue exquisito en una temporada para el recuerdo del Girona que se clasificó por primera vez en su historia para la Liga de Campeones.

Pese al interés del Girona en quedárselo en propiedad, Eric García volvió por la puerta grande. Jugó 45 partidos y anotó cinco goles, algunos tan importantes como en el Clásico ante el Real Madrid. Este curso sigue por el mismo camino.