Fichas de las selecciones del Grupo D

Participaciones mundialistas: 10 (1934, 1950, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2022).
Como se clasificó: Anfitrión.
Títulos: Copa Oro (7/ 1991, 2002, 2005, 2007, 2013, 2017, 2021), Liga de Naciones de la Concacaf (3/2020, 2023, 2024).
Apodo: Stars and Stripes (barras y estrellas).
Participaciones mundialistas: 8 (1930, 1950, 1958, 1986, 1998, 2002, 2006 y 2010).
Mejor resultado: Cuartos final Sudáfrica 2010.
Cómo se clasificó: Sexto en la fase de clasificación sudamericana, por detrás de Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay y Brasil.
Participaciones mundialistas: 6 (1974, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022).
Cómo se clasificó: Primera del grupo I de la segunda fase y segunda del C de la tercera con 5 victorias, 4 empates y 1 derrota.
Títulos: Copa Naciones Oceanía (4/ 1980, 1996, 2000, 2004), Copa Asiática (1/ 2015).