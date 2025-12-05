Simeone, sin Cardoso, Baena, Giménez y Llorente

Cardoso, Baena y Giménez se lesionaron en el encuentro del pasado martes contra el Barcelona. El primero sufrió un fuerte golpe en la rodilla y los otros dos padecieron sendas lesiones musculares de bajo grado.

En el caso de Llorente, se perderá su cuarto partido seguido por la lesión muscular que se produjo en Getafe. No ha podido jugar por ese motivo contra el Inter, el Oviedo, el Barcelona y ahora el Athletic Club.

En cambio, Simeone ya dispone de Robin Le Normand, que se ha ejercitado toda la semana con el grupo y, previsiblemente, ya formará parte de la convocatoria para la visita al Athletic, a le espera si reaparece allí como titular o empieza como suplente.