El Bayern arrasa al Stuttgart con triplete de Harry Kane en media hora

El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, implementó una amplia rotación, realizando seis cambios pensando en el desgaste físico y el duelo de Champions League ante el Sporting de Lisboa. Nombres como Jonas Urbig (por Neuer) y Minaje Kim iniciaron, junto a Tom Bischof, Leon Goretzka, Raphael Guerreiro y Nicholas Jackson.

Pese a las rotaciones, el Bayern se adelantó en el minuto 12 con un gol de tacón de Konrad Laimer, asistido por Michael Olise. Sin embargo, tras ese gol, fue el Stuttgart el que tomó la iniciativa en el campo. Los locales controlaron la posesión, obligando al Bayern a jugar replegado y a sufrir.

El Stuttgart incluso celebró el empate en el minuto 40 con un gol de cabeza de Narthey, pero la jugada fue anulada por fuera de juego tras una larga revisión del VAR. Este hecho permitió que el Bayern se fuera al descanso manteniendo la ventaja mínima de 1-0.

El Bayern regresó mucho mejor en la segunda mitad, recuperando el control del balón y generando ocasiones. La entrada de Harry Kane (junto a Pavlovic) cerca de la hora de juego fue el factor decisivo. El propio Kane se encargó de marcar el segundo tanto en el minuto 66 con un soberbio remate desde 25 metros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un error del portero Alexander Nübel provocó el tercer gol en el minuto 78. Con el Stuttgart desmoronado, Kane marcó el cuarto de penalti en el minuto 82. La pena máxima significó también la expulsión de Assignon por mano en la línea de gol, dejando al Stuttgart con diez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El festival goleador se cerró en el minuto 89, cuando Kane empujó el balón al fondo de la red a centro de Olise. El inglés selló su triplete particular y el 5-0 definitivo. Con esta victoria, el Bayern borra las dudas recientes y se mantiene firme en la lucha por el liderato de la Bundesliga.

Ficha técnica:

Stuttgart (0): Nübel; Vagnoman, Al-Dakhil, Hendriks, Mittelstädt; Stiller; Chema, Narthey (Führich, minuto 60), El Khanouss (Thiago Toman, minuto 74), Undav; Leweling.

Bayern (5): Urbig; Laimer, Upamecano, Minjae Kim, Bischof (Stasinic, minuto 46); Kimmich, Goretzka (Pavlovic, minuto 60); Olise, Guerreiro (Karl, minuto 60), Luis Díaz; Jackson (Kane, minuto 60).

Goles: 0-1. Laimer, minuto 12, 0-2. Kane, minuto 66, 0-3. Stasinic, minuto 78, 0-4. Kane, minuto 82, de penalti, 0-5. Kane, minuto 89.

Árbitro: Tobias Stieler. Amonestó a Al Dakhil, Leweling (Stuttgart), Bischof, Upamecano, Goretzka, Luis Díaz (Bayern) y al entrenador del Stuttgart, Sebastian Hoeness. Expulsó con roja directa a Assignon (Stuttgart).

Incidencias: Partido de la Bundesliga alemana disputado en el MHP Arena de Stuttgart ante 60.000 espectadores.

Fuente: EFE