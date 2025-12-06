FIFA se disculpa con Scaloni por no dejarle tocar el trofeo del Mundial

El viernes, Lionel Scaloni fue protagonista involuntario de una de las imágenes más curiosas de la ceremonia de sorteo de grupos del Mundial de Norteamérica celebrada en Washington.

Durante la gala, el timonel fue el encargado de presentar el trofeo como representante de la selección campeona de la pasada cita de Catar 2022.

Scaloni acomodó con sumo cuidado el trofeo en el atril utilizando unos inmaculados guantes blancos, una protección que Infantino recordó este sábado que era innecesaria.

“Me tengo que disculpar con Lionel Scaloni por lo que pasó ayer”, dijo el dirigente suizo durante otro evento en Washington de presentación del calendario completo del torneo. “Se le pidió que se pusiera guantes para tocar el trofeo. Pido disculpas en nombre de la FIFA porque claro que los campeones pueden tocar la copa”, le dijo Infantino desde el escenario a Scaloni.

“Yo no lo sabía, me lo acaba de decir el gran Fenómeno, gracias”, explicó el dirigente señalando a la leyenda brasileña Ronaldo, sentado junto a él. Tras las disculpas, Infantino le devolvió el trofeo a Scaloni para que lo colocara de nuevo en el atril, esta vez con las manos descubiertas.

“Me habían dicho que no la podía tocar sin guantes (...) No me conoció la persona que estaba, no pasa nada. Gracias por el detalle” , dijo el timonel con una sonrisa mientras Infantino agregaba: “¡Qué barbaridad!” . AFP