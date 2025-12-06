Mundial 2026: Argentina iniciará la defensa del título en Kansas y Dallas

La selección que capitanea Lionel Messi quedó encuadrada el viernes en el Grupo J del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el sorteo que se celebró en Washington.

El escenario del debut de Argentina, el 16 de junio frente a Argelia, será el estadio Arrowhead (73.000 asientos), hogar de los Kansas City Chiefs, vigentes campeones de la liga de fútbol americano (NFL).

Posteriormente Argentina jugará dos partidos en el AT&T Stadium de los Dallas Cowboys (94.000 asientos), frente a Austria, el 22 de junio, y ante Jordania, el día 27.