Fútbol Internacional
06 de diciembre de 2025 - 20:36

Mundial 2026: Argentina iniciará la defensa del título en Kansas y Dallas

Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, con el preciado trofeo. Octavio Guzmán

La selección de Argentina comenzará la defensa del título en la Copa del Mundo de 2026 enfrentando a Argelia, en Kansas City, y jugará los otros dos partidos de la fase de grupos en Dallas, de acuerdo con el calendario completo del torneo publicado este sábado.

Por ABC Color

La selección que capitanea Lionel Messi quedó encuadrada el viernes en el Grupo J del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el sorteo que se celebró en Washington.

El escenario del debut de Argentina, el 16 de junio frente a Argelia, será el estadio Arrowhead (73.000 asientos), hogar de los Kansas City Chiefs, vigentes campeones de la liga de fútbol americano (NFL).

Posteriormente Argentina jugará dos partidos en el AT&T Stadium de los Dallas Cowboys (94.000 asientos), frente a Austria, el 22 de junio, y ante Jordania, el día 27.