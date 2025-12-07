El Real Madrid pincha ante el Celta y pierde terreno con el Barcelona

Los de Xabi Alonso volvían al Santiago Bernabéu y cayeron sin poder marcar ante el Celta, terminando el partido con solo nueve jugadores tras las expulsiones de Fran García y Álvaro Carreras. El joven Arda Güler tuvo tres ocasiones claras en la primera mitad, sin éxito. La más notable fue en el minuto 37, cuando remató cerca del área pequeña pero, desestabilizado, mandó el balón por encima del arco de Radu.

La ocasión más clara del Madrid fue un balón largo de Tchouaméni a Vinícius, quien ganó la espalda de la defensa. El brasileño llegó forzado al remate y el guardameta rumano logró salvar el mano a mano. Mismo escenario, pero con protagonistas diferentes, vivió el Celta de Vigo cinco minutos antes, en el 41. Un pase filtrado de Borja Iglesias para Pablo Durán terminó con una definición floja que Courtois salvó.

Pablo Durán puso en aprietos constantes a la defensa del Real Madrid corriendo al espacio. En una jugada que finalmente fue anulada por fuera de juego, el Celta agravó los problemas defensivos de Xabi Alonso. Con Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, David Alaba y Ferland Mendy ausentes por lesión, Éder Militao se unió a la lista tras sufrir una lesión muscular “preocupante” en los isquiotibiales.

Esta fue la peor noticia para el Real Madrid en una primera mitad que terminó con empate a cero al descanso. Este resultado inicial obligaba al conjunto blanco a dar un paso adelante para evitar perder terreno con el Barcelona en la lucha directa por el título de Liga. Sin embargo, fue el Celta de Vigo el que logró abrir el marcador ante un Madrid atascado.

El sueco Williot Swedberg, quien ingresó tras el descanso en lugar de Pablo Durán, firmó un gol de gran clase. Remató de tacón un centro de Bryan Zaragoza en el minuto 54, en una jugada combinativa del equipo gallego que desarboló por completo las marcas dentro del área madridista. Atascado el Real Madrid, incluso en su casa, su impotencia se reflejó en Fran García.

El lateral puso las cosas aún más difíciles a su equipo al ver dos tarjetas amarillas en tan solo un minuto y 13 segundos de diferencia. Esta doble amonestación dejó al Real Madrid con diez futbolistas en busca de la complicada remontada. Con un jugador menos, los de Xabi Alonso tiraron más de orgullo que de un fútbol efectivo que les faltó durante todo el encuentro en el Bernabéu.

Mientras tanto, el Celta de Vigo se hizo fuerte con su defensa de cinco, tomó oxígeno con Borja Iglesias y resistió las acometidas. Mbappé, sin protagonismo durante el encuentro, cortó su racha de siete goles en tres partidos al mandar alta una vaselina en el minuto 77, y Gonzalo García remató de cabeza desviado.

Williot Swedberg, la figura del partido, certificó la victoria del Celta en el minuto 93 con su segundo tanto de la noche. Momentos antes, Álvaro Carreras se marchó expulsado tras ver dos cartulinas amarillas de forma consecutiva por protestar al colegiado Alejandro Quintero González. Cerró así el Celta de Vigo su victoria en el Bernabéu (0-2).

El Real Madrid prolonga su mal estado de forma, sumando apenas seis puntos de los últimos 15 posibles. Esto hace más líder de Liga a un Barcelona con el que pasó de tener una ventaja de cinco puntos tras imponerse en el clásico del 26 de octubre, a tener ahora una desventaja de cuatro unidades.

Ficha Técnica

Real Madrid (0): Courtois; Raúl Asencio, Militao (Rüdiger, minuto 21), Carreras, Fran García; Tchouaméni, Fede Valverde, Arda Güler (Gonzalo, minuto 74), Bellingham; Vinícius y Mbappé.

Celta (2): Radu; Mingueza (Javi Rueda, minuto 71), Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso, Carreira; Miguel Román (Fran Beltrán, minuto 84), Moriba, Pablo Durán (Williot, minuto 46), Bryan Zaragoza (Ferrán Jutglà, minuto 71); y Borja Iglesias (Iago Aspas, minuto 87).

Goles: 0-1, minuto 54: Williot. 0-2, minuto 93: Williot.

Árbitro: Alejandro Quintero González (Comité Andaluz). Amonestó a Jude Bellingham (min. 62), a Valverde (min. 92) y a Rodrygo (min. 92) y expulsó a Fran García por doble amarilla (min. 63 y min. 64) y a Álvaro Carreras (min. 91 ambas) en el Real Madrid. En el Celta de Vigo, mostró cartulina amarilla a Ilaix Moriba (min. 83).

Incidencias: Partido de la 15ª Jornada de LaLiga Española disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 74.511 espectadores.

