El Santos de Neymar se salva del descenso tras golear al Cruzeiro

El Peixe, que también cuenta en sus filas con los paraguayos Alexis “Pulpito” Duarte y Gustavo Caballero pudo, por fin, respirar tranquilo al escalar al decimotercer lugar de la tabla de posiciones con 47 puntos. Esto fue posible gracias a un doblete de Thaciano y una anotación más de João Schmidt. Apenas un año después de haber ascendido a primera división, el equipo desplegó un juego intenso en el estadio de Vila Belmiro, el cual estuvo completamente abarrotado por los hinchas santistas.

El Cruzeiro, que terminó la liga en la tercera posición y que ya no se jugaba nada importante, fue incapaz de detener el ímpetu del rival. El Santos mantuvo el dominio del balón y de las acciones desde el primer minuto. El equipo de Belo Horizonte apenas dio señales de reacción en la segunda mitad con un gol que, sin embargo, fue rápidamente anulado por posición adelantada.

Neymar, quien arrastra una lesión en el menisco, no quiso perderse este partido decisivo y estuvo presente, disparando varias veces contra la portería rival, aunque esta vez no consiguió anotar. Pese a las lesiones que ha encadenado desde su llegada en febrero al equipo que lo vio nacer como jugador, las intervenciones del ’10′ han sido claves. Su balance en los dos últimos partidos fue de una asistencia y cuatro goles, la mitad de los que ha marcado en toda la liga, que valieron seis puntos decisivos para la permanencia.

El delantero de 33 años recibió un merecido homenaje al inicio del partido por haber alcanzado la histórica marca de 150 goles con la camiseta del Santos. Sin embargo, el futuro del astro brasileño para la próxima temporada todavía no ha sido anunciado ni confirmado. “ Es el equipo de mi corazón ” , afirmó Neymar durante el homenaje, después de asegurar que se siente “ muy feliz ” por alcanzar la impresionante marca de los goles con el club.

Fuente: EFE