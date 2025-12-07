No se concretó el milagro para Fortaleza, que desciende a la Serie B de Brasil

En la jornada final, Fortaleza cayó 4-2 frente a Botafogo y se quedó sin opciones reales de permanencia en la máxima categoría. El resultado fue especialmente doloroso porque sus principales competidores por la salvación —Inter de Porto Alegre, Santos y Vitoria— ganaron sus respectivos partidos. Estas victorias terminaron de condenar definitivamente al equipo dirigido por el argentino Martín Palermo, que dependía de sí mismo para conseguir la hazaña.

Previo al inicio de esta fecha decisiva, Fortaleza se encontraba fuera de la zona de descenso por apenas un punto de diferencia. La imposibilidad de sumar unidades en esta última jornada, combinada con las victorias de sus rivales directos, lo dejaron definitivamente en puestos de descenso. Esto confirma el regreso a la segunda división brasileña para 2026, lo que representa un duro golpe institucional para el club.

El delantero paraguayo Adam Bareiro volvió a destacarse en lo individual pese al desenlace negativo que tuvo el equipo. Ante Botafogo, el atacante guaraní convirtió de penal el segundo tanto de Fortaleza, un gol que significó el empate transitorio en el marcador. Esta anotación mantuvo viva la esperanza de la hinchada durante varios minutos, aunque lamentablemente fue insuficiente para cambiar el desenlace final.

El rendimiento del “Zorrito” con Fortaleza fue de altísimo nivel, especialmente en el tramo final de la competición brasileña. En sus últimas ocho participaciones acumuló seis goles y dos asistencias, mostrando un gran aporte ofensivo al equipo. El total de partidos disputados por el atacante paraguayo fue de 21 en la temporada, en los que anotó siete tantos y brindó las dos asistencias mencionadas anteriormente.

Martín Palermo asumió como entrenador de Fortaleza a comienzos de septiembre, cuando el panorama del equipo era sumamente sombrío. En ese momento, el club se encontraba penúltimo en la tabla, con solo 15 puntos acumulados en 21 fechas y a siete unidades de la zona de salvación. La llegada del ex director técnico de Olimpia, no obstante, generó una renovada ola de optimismo entre los aficionados y el equipo.

Una notable racha posterior de nueve partidos invictos reavivó por completo la ilusión de mantenerse en la máxima categoría del fútbol brasileño. Los hinchas del Fortaleza se aferraron con fe a esa serie positiva en la previa del crucial duelo ante el Botafogo. Sin embargo, el equipo terminó cayendo sobre el final del partido frente al Fogao, y la racha no bastó.

Los goles decisivos del argentino Álvaro Montoro y del uruguayo Mateo Ponte, marcados en los instantes decisivos del encuentro, echaron por tierra cualquier esperanza de permanencia. Con el cierre del campeonato, quedaron definidos los cuatro clubes que perdieron la categoría en el Brasileirão. Los equipos descendidos para la temporada 2026 son Sport Recife, Juventude, Fortaleza y Ceará.