07 de diciembre de 2025 - 11:20
El Valencia sale con Danjuma; el Sevilla con defensa de cinco
Valencia, 7 dic (EFE).- El Valencia saldrá este domingo con Arnaut Danjuma como principal novedad en ataque respecto al último partido de Liga y mantiene a Hugo Duro en el partido que le enfrenta en Mestalla al Sevilla, que sale con defensa de cinco.
El Valencia saldrá con un once formado por Kepa Arrizegabala; Thierry, Tárrega, Copete, Gayà; Javi Guerra, Pepelu; Luis Rioja, André Almeida, Danjuma; y Hugo Duro
El Sevilla empezará el partido con Odysseas; Carmona, Azpilicueta, Gudelj, Castrín, Oso; Agoumé, Sow, Mendy; Peque y Akor.