Fútbol Internacional
07 de diciembre de 2025 - 09:30

Programa de la sexta jornada de la Liga de Campeones

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2393

Madrid, 7 dic (EFE).- Programa de la sexta jornada de la Liga de Campeones que se disputa el martes y miércoles próximo.

Por EFE

16.30. Kairat Almaty (KAZ) - Olympiacos (GRE)

      (Almaty Central Stadium; Almaty)

18.45. Bayern Múnich (ALE) - Sporting (POR)

      (Allianz Arena; Múnich)

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

21.00. Mónaco (FRA) - Galatasaray (TUR)

       (Estadio Luis II, Mónaco)

       (Gewiss Stadium, Bérgamo)

21.00. Barcelona (ESP) - Eintracht Fráncfort (ALE)

       (Spotify Camp Nou, Barcelona)

       (Estadio Giuseppe Meazza, Milán)

21.00. PSV Eindhoven (NED) - Atlético Madrid (ESP)

       (Philips Stadium, Eindhoven)

21.00. Tottenham (ING) - Slavia Praga (CZE)

       (Tottenham Hotspur Stadium, Londres)

21.00. Union St. Gilloise (BEL) - Marsella (FRA)

       (Lotto Park, Bruselas)

       (Tofiq Bakharamov Stadium, Baku)

       (Estadio de La Cerámica, Villarreal)

21.00. Athletic (ESP) - París Saint Germain (FRA)

       (Estadio de San Mamés, Bilbao)

21.00. Bayer Leverkusen (ALE) - Newcastle (ING)

       (Bay Arena, Leverkusen)

21.00. Benfica (POR) - Nápoles (ITA)

       (Estadio Da Luz, Lisboa)

21.00. Borussia Dortmund (ALE) - Bobo/Glimt (NOR)

       (Estadio Signal Iduna Park, Dortmund)

       (Jan Dreydel Stadion, Brujas)

       (Juventus Arena, Turín)

21.00. Real Madrid (ESP) - Manchester City (ING)

       (Estadio Santiago Bernabeu, Madrid)