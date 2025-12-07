Programa de la sexta jornada de la Liga de Campeones

16.30. Kairat Almaty (KAZ) - Olympiacos (GRE)
(Almaty Central Stadium; Almaty)
18.45. Bayern Múnich (ALE) - Sporting (POR)
(Allianz Arena; Múnich)
21.00. Mónaco (FRA) - Galatasaray (TUR)
(Estadio Luis II, Mónaco)
(Gewiss Stadium, Bérgamo)
21.00. Barcelona (ESP) - Eintracht Fráncfort (ALE)
(Spotify Camp Nou, Barcelona)
(Estadio Giuseppe Meazza, Milán)
21.00. PSV Eindhoven (NED) - Atlético Madrid (ESP)
(Philips Stadium, Eindhoven)
21.00. Tottenham (ING) - Slavia Praga (CZE)
(Tottenham Hotspur Stadium, Londres)
21.00. Union St. Gilloise (BEL) - Marsella (FRA)
(Lotto Park, Bruselas)
(Tofiq Bakharamov Stadium, Baku)
(Estadio de La Cerámica, Villarreal)
21.00. Athletic (ESP) - París Saint Germain (FRA)
(Estadio de San Mamés, Bilbao)
21.00. Bayer Leverkusen (ALE) - Newcastle (ING)
(Bay Arena, Leverkusen)
21.00. Benfica (POR) - Nápoles (ITA)
(Estadio Da Luz, Lisboa)
21.00. Borussia Dortmund (ALE) - Bobo/Glimt (NOR)
(Estadio Signal Iduna Park, Dortmund)
(Jan Dreydel Stadion, Brujas)
(Juventus Arena, Turín)
21.00. Real Madrid (ESP) - Manchester City (ING)
(Estadio Santiago Bernabeu, Madrid)