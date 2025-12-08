El Liberia del Pepe Cardozo es semifinalista en Costa Rica

En la última ronda de la fase regular del torneo Apertura tico, el Liberia del Pepe Cardozo empató sin goles en su visita al Cartaginés y consiguió el punto que necesitaba para amarrar el boleto a las semifinales como el cuarto lugar de la clasificación, con 27 puntos, uno más que el bicampeón Herediano, que sorpresivamente se quedó fuera de la disputa del título.

Caracterizado por el orden de sus líneas y por el poder goleador del atacante paraguayo Fernando Lesme, el Liberia, que tiene su sede en la occidental provincia de Guanacaste, jugará las semifinales para la sorpresa de propios y extraños.

El bicampeón Herediano firmó una irregular campaña que la hizo llegar a la última jornada con la obligación de vencer como visitante al Pérez Zeledón, algo que finalmente ocurrió (3-1), pero dependiendo de una derrota de Liberia para clasificar.

El Liberia recibirá el próximo miércoles al Alajuelense, del entrenador Óscar Ramírez, que terminó como líder de la fase regular con 40 puntos, mientras que el partido de vuelta de la semifinal se efectuará el fin de semana.

La otra llave semifinales la jugarán el Saprissa, del técnico Vladmir Quesada, y el Cartaginés del entrenador argentino Andrés Carevic.

El Saprissa empató sin goles el pasado viernes en su visita al Sporting y aseguró la segunda casilla de la clasificación con 34 puntos, seis más que el Cartaginés que finalizó en la tercera posición. En el partido de ida de mitad de semana el Cartaginés será local y para al vuelta del fin de semana el anfitrión será el Saprissa. EFE