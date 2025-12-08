La Premier League mima a sus equipos europeos

El Arsenal, Chelsea, Manchester City, Liverpool, Tottenham Hotspur y Newcastle United, los seis equipos ingleses en la Champions League, jugaron los partidos correspondientes a la jornada quince de la Premier League el sábado, mientras que el Nottingham Forest y el Aston Villa, que juegan la Europa League, también jugaron sus encuentros este día.

La única excepción fue la del Crystal Palace, que compite en la Conference League y se midió al Fulham -es decir un derbi cerca de casa- el domingo a las 16:30.

Mientras en España el Real Madrid, que disputa el miércoles la Champions, jugó el domingo por la noche (21:00); en Italia, Nápoles y Juventus jugaron el domingo (20:45) pese a tener Champions, igual que Roma y Bolonia, que juegan Europa League; y en Francia, Niza y Olympique de Lyon (Europa League) también disputaron sus encuentros el domingo, la organización de la Premier prioriza el descanso de sus equipos para estar en las mejores condiciones posibles en las competiciones europeas.

Del mismo modo, la Premier League no ha programado ningún partido el próximo sábado por la mañana para maximizar el descanso que tendrán los jugadores después de la semana de competiciones UEFA.

