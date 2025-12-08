Toluca y Tigres UANL moverán en la final del Apertura el mapa del fútbol mexicano

Toluca intentará confirmar su condición de mejor equipo del año en una serie de difícil pronóstico en la que el cuadro del entrenador argentino Antonio Mohamed buscará alcanzar al Guadalajara como el segundo máximo ganador de la liga con 12 títulos.

Tigres, con Correa como bujía ofensiva, irá por una meta nada despreciable, alcanzar su noveno campeonato para empatar a Cruz Azul en el cuarto lugar de los de más estrellas en el circuito.

Aunque en los medios se repite que los cuatro grandes del torneo local son América, Guadalajara, Cruz Azul y Pumas UNAM, los resultados desde 1998 muestran el crecimiento de Toluca, con ocho títulos de liga, Pachuca, con siete; Tigres, con seis y Santos Laguna, con cinco.

En ese tiempo América, con ocho de sus 16 campeonatos, es el único que ha confirmado su condición de gigante, en tanto Pumas suma cuatro cetros, Guadalajara, dos y Cruz Azul, uno.

La tendencia se confirmará esta semana en la que si Toluca gana, alcanzará al Guadalajara, equipo que sólo juega con mexicanos. Las Chivas tuvieron tuvieron su época dorada en la segunda mitad del siglo XX, pero después vinieron a menos.

Misma es la historia del Cruz Azul, que perdió la final del Invierno de 1999 y después de eso, fue vencido en otras seis disputas de título.

Números aparte, la final enfrentará esta semana a los dos mejores equipos del campeonato. Toluca fue el primero de la tabla de posiciones con la ofensiva más contundente, seguido de la de Tigres, que mostró la defensa más segura del torneo, delante de Toluca, con dos goles más recibidos.

El duelo de ida será a mitad de semana en Monterrey, casa de los Tigres que, además de ratificar su zaga como la más confiable, saldrán a hacer daño con una línea de ataque liderada por Correa, en un gran momento de forma.

Los Diablos sufrieron en cuartos de finales y semifinales la ausencia de una de sus figuras claves del ataque, el mundialista Alexis Vega, lesionado. Sin el delantero, el equipo salió adelante y apuesta a volverlo a hacer.

Toluca jugará el duelo decisivo de la serie en su estadio, a 2.600 metros de altitud sobre el mar, donde eliminó el pasado mes de mayo a los Tigres en la semifinal del Clausura, lo cual tratará de repetir.

Sea cual sea el resultado, la final moverá el mapa del fútbol de México, en el cual Toluca y Tigres han emergido como potencias, que si fueran países, presumirían su petróleo, su economía y su poder militar.