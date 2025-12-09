Almeyda, con siete lesionados y dos sancionados, prepara la visita del Oviedo

Almeyda, tras el empate (1-1) en el estadio Mestalla ante el Valencia, dio descanso el lunes y este martes se ha reencontrado con la plantilla en la ciudad deportiva sevillista, donde se desarrolló la habitual sesión de recuperación para los jugadores que fueron titulares el pasado domingo y más intensa para los otros que están disponibles.

Para Valencia fueron siete jugadores los que no viajaron por mermas físicas y a ellos se unió el delantero Isaac Romero, expulsado con roja directa la jornada anterior en el derbi ante el Betis, por lo que fue castigado con dos partidos de suspensión.

El punta sevillano deberá cumplir ante el Oviedo el segundo encuentro de sanción, mientras que Gerard Fernández 'Peque' vio en Mestalla la quinta tarjeta amarilla de la temporada, con la que cumple ciclo y será castigado con un partido por acumulación de amonestaciones.

El pasado jueves, en el cita de Copa del Rey en el campo del Extremadura (Segunda RFEF) (1-2), cayó lesionado el lateral derecho Juanlu Sánchez, sustituido a la media hora de juego, y se unió a otros cinco que ya estaban ausentes con por mermas físicas.

El central francés Tanguy Nianzou, el lateral chileno Gabriel Suazo y dos extremos, el suizo Rubén Vargas y el belga Adnan Januzaj, fueron bajas en el derbi, donde también se lesionó el central brasileño Marcao Teixeira.

La racha de lesiones se completó el pasado sábado con otro central, Kike Salas, que jugó completo el partido copero en Almendralejo pero que no se ejercitó en la ciudad deportiva, en la última sesión previa al choque de Valencia, porque sufría una sobrecarga en el pubis.

Los sevillistas tienen programado sesiones matinales los próximos miércoles, jueves, viernes y sábado, tras las que el técnico argentino verá si puede contar ante el Oviedo con algunos de los futbolistas que estuvieron de baja en Valencia.