Copa Intercontinental: Flamengo mide al Cruz Azul en cuartos de final

El juego se cumplirá en el Áhmad Bin Ali de Rayán (Qatar), a las 14:00, hora de Paraguay. El ganador enfrentará a Pyramids de Egipto, en semifinales, y el que supere este filtro definirá la corona con el París Saint-Germain.

Flamengo afronta el encuentro en Qatar como campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirão, mientras que Cruz Azul, como vigente monarca de la Liga de Campeones de la Concacaf. La Máquina cementera quedó eliminado la semana pasada del torneo mexicano tras perder en semifinales frente a Tigres de Monterrey.

La gran duda del Flamengo es si su delantero Pedro, baja los últimos meses por lesión, estará en condiciones de reaparecer, tras haber viajado con el plantel. El técnico Filipe Luís se deshizo en elogios de su rival.

Cruz Azul no podrá contar sin uno de sus puntales, el defensa Jesús Orozco, lesionado contra Tigres. Los celestes llegan con el técnico argentino Nicolás Larcamón cuestionado tras la eliminación en la competencia casera y las protestas de la afición para que deje el cargo.

Posibles alineaciones

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian De Arrascaeta, Jorge Carrascal; Samuel Lino y Bruno Henrique. DT: Filipe Luís.

Cruz Azul: Andrés Gudiño; Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi; Jorge Sánchez, Lorenzo Faravelli, Carlos Rotondi, Omar Campos; José Paradela, Ignacio Rivero y Gabriel Fernández. DT: Nicolás Larcamón.