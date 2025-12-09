Jacobs sigue valorando la retirada: "Me cuesta mantener la llama encendida"

Jacobs tomó la decisión de alejarse un tiempo indefinido de la competición tras caer eliminado en semifinales del Mundial de atletismo de Tokio 2025, el pasado mes de septiembre.

"Todavía estoy reflexionando. Han pasado demasiadas cosas que me han hecho perder la chispa. Me cuesta mantener la llama encendida. Estoy bien, he pasado tiempo con mi familia, he superado la decepción, pero me falta el primer paso: las ganas de salir a la pista a entrenar, que luego traen consigo todo lo demás", desveló en una entrevista con 'La Stampa'.

"Siempre me he mantenido en forma, mi cuerpo necesita movimiento y no soy de los que se tumban en el sofá", añadió.

Aunque su mayor preocupación es que no siente "en absoluto" esa llamada de la pista, falto total de motivación. Algo que le "preocupa un poco".

"No me precipito. En este momento soy un hombre sin presiones. Mi mujer, Nicole, me anima a volver, pero no me lo pide: sabe que podría ganar otras medallas", dijo.

Sus patrocinios no le empujan a tomar una decisión precipitada, pero la idea de acudir a los próximos Juegos de Los Ángeles 2028 no está descartada.

"Tengo contratos que cumplir, pero el dinero por sí solo no es una motivación. Sin entusiasmo, es inútil, porque si me pongo en juego no lo hago para el Europeo del próximo verano, voy directo a Los Ángeles 2028 y sé que el camino traerá otras alegrías y otras frustraciones. Por eso lo medito con cuidado", explicó.

En los últimos años, además de las lesiones, Jacobs se vio afectado por una trama de ciberespionaje en la que estuvo implicado Giacomo Tortu, hermano de su compañero de selección Filippo Tortu, que intentó encontrar una prueba de dopaje positiva -inexistente- para desacreditar al campeón olímpico.

"No se ha percibido la gravedad de la situación. Me ha desestabilizado y abrumado. Pagar a alguien para que husmee en mis asuntos es inconcebible y define que hay un nivel de envidia fuera de control. Sigo perturbado, se ha violado mi privacidad y por parte de una persona con la que compartí la camiseta de la selección nacional en 2014, alguien a quien conocía", atizó.

Habló también de las acusaciones que recibió de posible dopaje tras su éxito en Tokio 2020: "Hay miles de personas que viven de historias que encuentran en las redes sociales. Alguien difundió la idea de que yo había aparecido en los Juegos Olímpicos y había desaparecido después de ganar. Quienes no siguen el atletismo decidieron que era verdad".

Y comentó su ahora distante relación con la Federación Italiana de Atletismo.

"Ellos interrumpieron la relación y, si me quitan de los mejores atletas, significa que no tienen interés en mí. Ya en 2025 no tenía acuerdos con ellos. Con la final en París 2024 demostré que estaba ahí, no me parecía que fuera un desecho, pero me presentaron nuevos parámetros. Los respeto, pero luego descubro que para otros, en igualdad de condiciones, ha sido diferente: me siento engañado", sentenció.