Fútbol Internacional
09 de diciembre de 2025 - 13:54

Uruguayo Araújo, a Tierra Santa para recuperación emocional

El uruguayo Ronald Araújo, del Barcelona de España, viajó a Tierra Santa para una recuperación emocional.
El uruguayo Ronald Araújo, del Barcelona de España, viajó a Tierra Santa para una recuperación emocional. NEIL HALL

El uruguayo Ronald Araújo, futbolista del Barcelona, de baja aquejado de un cuadro de ansiedad desde hace un par de semanas, viajó este martes a Tierra Santa para recuperarse mentalmente, según publicó el rotativo barcelonés Sport.

Por ABC Color

Ronald Araújo, que es una persona de fuertes convicciones religiosas, como demuestra continuamente con publicaciones en redes sociales, decidió hacer este viaje espiritual a Jerusalén.

Lea más: Real Madrid busca alivio

El defensor, de 26 años, está de baja debido a problemas de salud mental, tal y como explicó en su día el técnico alemán del Barcelona, Hansi Flick. El detonante fue su expulsión contra el Chelsea, en un partido de la Liga de Campeones de Europa.

Tras ese encuentro (25 noviembre), Araújo ha vivido alejado de los terrenos de juego, después de solicitar una pausa para recuperarse mentalmente al Barcelona en una reunión que mantuvieron sus representantes con el director deportivo de la entidad, Anderson Luis de Souza “Deco”. EFE

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy