Huachipato gana la Copa Chile y se clasifica para la fase previa de la Copa Libertadores

Los acereros forzaron la definición desde los doce pasos con un gol de último minuto convertido por Carlos Villanueva, luego de que Limache estuviera a punto de festejar, tras ir ganando desde el minuto 53 con el tanto del delantero argentino Facundo Pons, primero héroe y después villano de su equipo.

Huachipato se mete en la fase previa del torneo continental con un su portero uruguayo Rodrigo Odriozola convertido en héroe, al atajar el último cobro, mal ejecutado por Pons, que dejó 4-3 la definición.

La final inédita enfrentó a dos equipos que buscaban su primer título en este certamen, y aunque cumplió con la expectativa de intensidad careció de juego ofensivo y terminó coronando al equipo con más experiencia y jerarquía.

El equipo siderúrgico finalmente tendrá un nuevo trofeo en sus vitrinas, que estuvo cerca de conquistar en 2013 cuando perdió la final frente a Deportes Iquique.

Los negriazules habían ganado la zona F del torneo ante Deportes Temuco, Rangers y O’Higgins y luego eliminado a Deportes Concepción –que jugará en Primera División en 2026–, Ñublense y Audax en semifinales para alzar el título y arruinar las ilusiones de los Tomateros, que fueron un verdadero mata gigantes en esta copa.

El equipo de la ciudad de Limache en la Región de Valparaíso, en la zona central de Chile, no logró coronar lo que era una verdadera hazaña futbolística en la que se impusieron sobre duros e históricos rivales como Santiago Wanderers, Colo Colo, Cobreloa y el campeón de liga, Coquimbo Unido.

La definición fue una batalla difícil desde el primer tiempo, en el que ambos tuvieron pocas oportunidades de gol con apenas una por bando sobre la media hora de juego.

Terminó siendo un contragolpe decisivo de Daniel Castro, que puso a Limache en ventaja con el gol de Pons, quien entró al área para recibir el pase y definir con un remate potente y cruzado desde la banda derecha al ángulo de la meta acerera.

El 1-0 fue una bomba de estruendo para Huachipato, que perdió el norte en el resto del complemento y recién reaccionó sobre el final para igualar con el tanto agónico de Villanueva, que supo aprovechar el único error defensivo de Limache.

Más allá del título, ambos estarán en la próxima Supercopa de Chile que en 2026 tendrá un nuevo formato, en el que además de al campeón de la Liga, Coquimbo Unido, enfrentarán al subcampeón Universidad Católica, para jugar un cuadrangular.

Huachipato, no obstante, al coronarse en esta copa enfrentará a los cruzados y los aurinegros con su primera estrella, lograda a costa de un batallador Limache.