Platini arregla cuentas contra tres ex dirigentes de la FIFA

Fuentes del entorno de Platini confirmaron a EFE la presentación de esa demanda en París, aunque por ahora no se han revelado los nombres de los denunciados, entre quienes también hay un miembro de una institución judicial suiza.

Absuelto de toda acusación de corrupción, el que fuera capitán de la selección francesa, seleccionador galo y presidente de la UEFA quiere ahora arreglar cuentas contra quienes le atacaron, a su juicio, de forma injusta.

Platini, que ahora tiene 70 años, fue apartado de la presidencia de la UEFA en 2015, cuando era el favorito para suceder al suizo Sepp Blatter al frente de la FIFA.

El motivo fue la acusación del cobro en 2007 de dos millones de francos suizos (1,6 millones de euros) de la FIFA. Según él y Blatter, se trataba de atrasos de su salario de asesor del presidente de la UEFA que le debían desde principios de siglo.

La acusación consideraba que era un desvío de fondos para que Platini apoyara la reelección de Blatter en aquellos momentos, lo que le valió una suspensión de sus funciones de las instancias de ética de la FIFA y la apertura de una investigación judicial en Suiza.

Todo ello le obligó a retirarse de la carrera por la sucesión de Blatter y dejó vía libre a su mano derecha en la UEFA, Gianni Infantino, que acabó logrando el puesto, que todavía ostenta.

Tras años de batalla judicial, Platini fue definitivamente absuelto en marzo pasado y la Fiscalía suiza no recurrió la sentencia, que pasó a ser definitiva en septiembre pasado.

En todo este proceso, el ex futbolista presentó varios recursos en Suiza contra Infantino, a quien acusó de tráfico de influencias.