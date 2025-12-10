Prueba de exigencia para el Celta

El inesperado tropiezo en su visita al Ludogorets ha dejado sin demasiado margen de error al equipo de Claudio Giráldez, décimo clasificado con nueve puntos, uno más que su próximo rival y tres que los equipos que marcan la barrera de la eliminación europea.

El Celta se mantiene invicto en su estadio en la competición continental. Todavía no ha ganado en la Liga delante de su afición, pero el Niza y el PAOK ya se han marchado de vacío de Balaídos, donde los celestes se jugarán sus opciones de pasar a la siguiente fase, el gran reto del conjunto gallego.

Por ello, y a pesar de que tres días después recibirá en Liga al Athletic, Giráldez podría forzar la titularidad de sus tres pilares defensivos: Javi Rodríguez, Starfelt y Marcos Alonso.

Otros de los que podrían repetir respecto al once que alineó en el Bernabéu, además del portero Radu, son el centrocampista Ilaix Moriba, al que en esta ocasión podría acompañar Fran Beltrán, y el delantero Borja Iglesias, con Javi Rueda, Aspas y el bigoleador Swedberg como novedades.

Derrotado sólo en uno de los últimos quince partidos disputados y con la experiencia de haber jugado la pasada campaña en Liga de Campeones. Así llega el Bolonia de Vincenzo Italiano a Balaídos, obcecado en sumar puntos en esta Liga Europa para acercarse a los puestos de clasificación directa que tiene también a tiro. Sólo una derrota en esta edición de la competición, ante el Aston Villa; con dos victorias, ante Salzburgo y FCSB; y dos empates, ante Brann y Friburgo.

Tras su reciente traspié ante el Lazio, con el que empató, no podrá contar el combinado boloñés con Ciro Immobile, recién recuperado de su lesión muscular de larga duración, pero fuera de la lista para competiciones europeas. Y apunta a dar descanso al argentino Santiago Castro, referencia ofensiva del equipo, autor de cuatro goles y una asistencia en Serie A, otro tanto en Copa Italia y un pase de gol en Europa.

Será, por tanto, Riccardo Orsolini, extremo zurdo e internacional con Italia, el jugador más peligroso de un equipo al alza en estas últimas temporadas, vigente campeón de la Copa Italia y de nuevo paseando por Europa tras más de 20 de ausencia que concluyeron en 2024.

El proyecto dio el gran salto de la mano de Thiago Motta, pero se asentó y continuó su crecimiento de la mano de un ttaliano especialista en exprimir cada uno de sus vestuarios, como ya hizo con la 'Fiore'. Ha creado un grupo compacto, que juega con sentido, que es peligroso arriba y que defiende en bloque. Le gusta la posesión, pero también sabe sufrir y salir a la contra.

Bajo palos, como es habitual tras la lesión del meta titular, el polaco Lukasz Skorupski, formará Ravaglia. Defensa de cuatro en emergencia por las lesiones con el colombiano Jhon Lucumí como líder y Juan Miranda como duda en el lateral izquierdo. Arriba, Dallinga tiene las papeletas para hacer de referencia, consagrado como el delantero para las competiciones coperas.

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Rueda, Moriba, Beltrán, Hugo Álvarez; Aspas, Swedberg y Borja Iglesias.

Bolonia: Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis o Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga.