Aumenta a diez la plaga de lesiones a falta de tres días para recibir al Oviedo

Almeyda, tras el empate (1-1) del pasado domingo en el estadio Mestalla, dio descanso el lunes y el martes inició en la ciudad deportiva sevillista la preparación de esta cita de la decimosexta jornada de LaLiga, sesión en la que siguieron de baja los siete lesionados que ya no estuvieron en Valencia.

Este jueves no se han unido aún ninguno al trabajo de la plantilla y, por contra, se han sumado a la lista de ausencias tres más.

Tras esta antepenúltima sesión de preparación para recibir al Oviedo, el club informó de que el preparador argentino no ha podido contar con el extremo Alfon González, aquejado de un proceso febril; el portero noruego Orjan Nyland, quien realizó trabajo específico en el gimnasio por una sobrecarga en el sóleo derecho; ni con el defensa Ramón Martínez, con una contusión en el cuádriceps derecho.

El pasado jueves, en la cita de Copa del Rey en el campo del Extremadura (Segunda RFEF) (1-2), cayó lesionado el lateral derecho Juanlu Sánchez, sustituido a la media hora de juego, y se unió a otros cinco que ya estaban ausentes con por mermas físicas.

El central francés Tanguy Nianzou, el lateral chileno Gabriel Suazo y dos extremos, el suizo Rubén Vargas y el belga Adnan Januzaj, fueron bajas ya hace dos jornadas en el derbi ante el Betis, donde también se lesionó el central brasileño Marcao Teixeira.

La racha de lesiones se completó el pasado sábado con otro central, Kike Salas, que jugó completo el partido copero en Almendralejo pero que no se ejercitó en la ciudad deportiva, en la última sesión previa al choque de Valencia, por una sobrecarga en el pubis.

Sí trabajan los dos sancionados que estarán ausentes el domingo en el Sánchez-Pizjuán, casos del delantero Isaac Romero, expulsado con roja ante el Betis, por lo que fue castigado con dos partidos; y el mediapunta Gerard Fernández 'Peque', quien vio en Mestalla la quinta tarjeta amarilla.

Los sevillistas tienen programado nuevas sesiones matinales el viernes y sábado, tras las que Almeyda verá si puede recuperar alguno de estos futbolistas para medirse al Oviedo.