El reinicio del Atlético, el desafío del Valencia

La convincente victoria en la Liga de Campeones en Eindhoven, tan solo la tercera en once partidos como visitante este curso, revitalizó al conjunto rojiblanco, que necesita mucho más en el campeonato español. No le bastó ni con sus seis triunfos seguidos en la liga, frenados en Barcelona, ni con su firmeza como local. Todavía no es suficiente.

El Barcelona, el líder, ha intensificado el ritmo. Pero también el Villarreal, tercero y cuatro puntos por encima del Atlético con un partido menos. A cinco está el Real Madrid, segundo en la clasificación. La exigencia única y válida es ganar, ganar y ganar. Ya no hay descuidos posibles para el grupo de Diego Simeone, que vuelve al Metropolitano.

Ahí es ‘otro’ Atlético, que ha ganado 10 de sus 11 partidos entre todas las competiciones, con la única excepción del 1-1 con el Elche. En su casa, a la vez, encadena 10 triunfos que convierten al recinto madrileño en uno de los campos más imponentes de toda Europa.

También es el mejor territorio para Julián Álvarez, goleador en nueve ocasiones ante su público, mientras rebusca un impulso a su fútbol, recuperado en parte en Eindhoven, pero aún no del todo, como también ocurrió en el caso de Alexander Sorloth. Del noruego se espera aún una constancia y una eficacia más expresiva en el Atlético. Su buen partido en Eindhoven es un paso, pero debe dar varios más, para ganarse un sitio más indiscutible.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los dos, como también todos y cada uno de los restantes once jugadores que partieron de inicio el pasado mares (el portero Jan Oblak, los defensas Nahuel Molina, Marc Pubill, David Hancko y Matteo Ruggeri y los centrocampistas Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke Resurrección y Nico González), apuntan de nuevo a la alineación titular.

Aún no está listo Álex Baena, que se recupera de una lesión muscular y se pierde su tercer encuentro seguido, al igual que José María Giménez. Marcos Llorente será baja por sexto duelo consecutivo, tras el percance muscular sufrido en Getafe. En cambio, Simeone recupera a Clement Lenglet, fuera del choque del martes ante el PSV por una contractura.

Enfrente, el Valencia llega al Metropolitano dispuesto a alargar a cinco su dinámica de encuentros sin perder en el campeonato, aunque visita un estadio en el que nunca ha ganado.

El equipo blanquinegro, con una victoria y tres empates, ha logrado solo alejarse en tres puntos del descenso y necesita seguir marcando distancia para acabar el año fuera de los puestos de peligro.

Pero el entrenador Carlos Corberán ha tenido que hacer frente a una semana de entrenamientos en la que no ha podido contar con el equipo al completo en ninguna ocasión.

Javi Guerra, afectado por una gripe y que solo pudo completar el último entrenamiento, finalmente sí que estará disponible, mientras que en la última sesión antes del partido se ausentaron el capitán Jose Luis Gayà y Luis Rioja, afectados también por una gripe y que serán duda hasta última hora.

Con todo ello, el míster valencianista deberá buscar el once más competitivo teniendo en cuenta la forma física de sus futbolistas, que la pasada semana jugaron tres partidos con menos de 72 horas de diferencia entre ellos, y sin César Tárrega, baja por sanción, ni Mouctar Diakhaby, quien, tras más de dos meses después de su lesión de la musculatura isquiotibial de la pierna derecha, todavía no ha completado un entrenamiento de calidad, según reconoció Corberán. Por ello, el lateral Foulquier jugará como central.

La acumulación de tarjetas deja a los valencianistas sin su defensa central titular indiscutible, el único que ha disputado desde el inicio todos los encuentros junto al meta Agirrezabala.

Corberán ha ensayado durante la semana jugar con tres centrales y podría emplear un sistema con cinco defensas para tapar el hueco del valenciano y protegerse ante el potencial ofensivo del Atlético de Madrid.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Barrios, Koke, Nico González; Julián Alvarez y Sorloth.

Valencia: Agirrezabala; Thierry, Foulquier, Copete, Cömert, Gayà o Jesús Vázquez; Rioja o Diego López, Almeida, Pepelu, Danjuma; Lucas Beltrán o Hugo Duro.