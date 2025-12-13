La Liga F expone sus fortalezas y estrecha lazos con el fútbol brasileño

El Congreso de Fútbol Femenino organizado por la Federación Paulista de Fútbol (FPF), un foro de referencia que reunió a los principales agentes del ecosistema del fútbol femenino brasileño, fue el escenario en el que Álvarez desgranó la actualidad del fútbol profesional femenino en España, el proceso de creación y consolidación de Liga F y su llegada a la presidencia, según informó la Liga F este sábado en un comunicado.

Además, la presidenta destacó la importancia de la profesionalización como eje vertebrador del desarrollo del fútbol femenino, subrayando el papel de la gobernanza, la sostenibilidad económica, la integridad de la competición y el fortalecimiento de los clubes como pilares esenciales del proyecto.

"La profesionalización no es solo una meta, es un proceso que exige estructura, coordinación y compromiso de todos los actores. Compartir este camino con federaciones como la Paulista nos permite crecer juntos y afrontar con mayor solidez los retos del futuro", remarcó.

Asimismo, Liga F y la Federación Paulista abordaron el inicio de un marco de cooperación institucional, con el objetivo de compartir experiencias, conocimiento y buenas prácticas en materia de profesionalización, organización de competiciones y desarrollo estructural.

En el marco del foro, Álvarez también mantuvo una reunión y un almuerzo de trabajo con el presidente de la FPF, Reinaldo Carneiro, el vicepresidente y leyenda del Deportivo de la Coruña, Mauro Silva, y la directora de Fútbol Femenino, Kin Saito, en la sede de la Federación.