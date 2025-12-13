Mathías Corujo, ex Cerro Porteño, asume la dirección técnica de Montevideo Wanderers

El ex-lateral charrúa fue campeón con Cerro Porteño en 2012 y 2013, además de ser un rostro conocido en la selección uruguaya, siendo convocado de forma regular entre los años 2014 y 2017. Ahora, el uruguayo toma las riendas del club en el que inició su carrera profesional como futbolista en el año 2005.

Antes de asumir este desafío en Primera División, Corujo adquirió experiencia en en la dirección técnica estando al frente de equipos de categorías inferiores. Específicamente, estuvo al frente de Bella Italia y de Oriental, dos equipos que compiten en las ligas de ascenso del fútbol uruguayo.

¡Bienvenido a casa, Mathías Corujo! 🫡

Nuestro nuevo DT: ¡El “Chiche”!

🖤🤍Un Bohemio al mando.#identidadbohemia pic.twitter.com/UGhaBKZshh — Montevideo Wanderers (@mwfc_oficial) December 13, 2025

Tras debutar en el Wanderers como lateral, Corujo desarrolló una destacada y extensa carrera. Jugó en clubes importantes como Peñarol en Uruguay, San Lorenzo de Argentina y la Universidad de Chile. En Paraguay, dejó su huella al defender los colores tanto de Cerro Porteño como de Sol de América.

La temporada 2025 de la Liga Uruguaya fue especialmente inestable para el Montevideo Wanderers, que experimentó una alta rotación de técnicos. Por el banquillo pasaron figuras como Antonio Pacheco, Juan Manuel Martínez, Alejandro Apud y Daniel Carreño.

El club, apodado “El Bohemio”, finalizó la temporada en una preocupante decimocuarta posición de la Tabla Anual acumulada. Esta ubicación lo deja en una situación muy comprometida en la Tabla del Descenso para el inicio de la temporada 2026. Por lo tanto, Mathías Corujo deberá enfocarse en sumar una gran cantidad de puntos para asegurar la permanencia del equipo en la máxima categoría.