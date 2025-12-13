Nelson Haedo Valdez se alinea al movimiento de Carlos Rejala

El ex mundialista con Paraguay brindó detalles sobre lo que está detrás de su decisión, optando por el proyecto de Rejala. “Hablé con Blas Reguera y Carlos Rejala, quiero agradecerles a los dos, como les dije ambos, lo mejor sería unirnos, pero tuve que tomar una decisión. Hemos decidido con nuestra academia estar con Carlos Rejala y hacer un Cerro Porteño mejor”.

Haedo Valdez se mostró firme y transparente sobre su compromiso final, confirmando que ya no cambiará de postura. “Yo estoy 100% ya con Carlitos (Rejala) y entonces ya tomé mi decisión ya di mi palabra. Llegué a hablar antes con señor Blas Reguera (Movimiento Cerro Primero), estuvimos conversando, me comentó también el proyecto, estuvo de buena predisposición, pero lastimsamente hay que tomar decisiones, no me puedo casar con dos y al final me sentí más seguro con este equipo y con ellos estoy y ya no voy a cambiar mi decisión”.

EL PROYECTO DE HAEDO



🔶Nelson Haedo explicó en detalle el rol en que se desempañará en caso de que el movimiento de Carlos Rejala resulte ganador de las elecciones en Cerro Porteño.



El oriundo de San Joaquín desgranó el rol multifacético que asumirá en la estructura directiva en caso de victoria. “En el proyecto donde estamos yo soy el director de la Academia, yo soy el que va a asesorar a la gente que va a estar, tenemos un muy buen equipo que vamos a presentar ya, con nombres que se conocen ya en el club, gente que aman el club, capacitados”.

Finalmente, el “León Guaraní” destacó el papel que más lo entusiasma, un rol que combina la dirección deportiva interna con la proyección internacional del club: “Soy el asesor deportivo, voy a incluirme siempre en opinar y también asesorarles. El papel que más me gusta a mí es ser el embajador de Cerro Porteño, representarlo internacionalmente, que significa hacer los intercambios de jóvenes a Europa, hacer el intercambio de entrenadores a Europa, representarlos, llevarlos, en nombre de Cerro Porteño, ser el embajador del club es lo que más me identifica”.

