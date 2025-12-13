Mundial 2026: FIFA recibe cinco millones de solicitudes de entradas en 24 horas

Las solicitudes fueron realizadas por aficionados de más de 200 países y territorios, indicó el organismo internacional en un comunicado, que destacó el enfrentamiento de fase de grupos entre Colombia y Portugal como el más demandado.

Otros partidos del Mundial que están generando especial interés son Brasil-Marruecos, México-Corea del Sur, Ecuador-Alemania y Escocia-Brasil.

La FIFA añadió que los aficionados procedentes de Colombia, Inglaterra, Ecuador, Brasil, Argentina, Escocia, Alemania, Australia, Francia y Panamá son los que han enviado más solicitudes.

En el caso de Escocia, el Mundial 2026 supone el regreso de esta selección europea al torneo tras 28 años de ausencia. Esta fuerte demanda, tras dos sorteos previos en los que todavía se desconocía la composición de cada grupo, se produce en medio de un alza de los precios de los boletos y de las habitaciones de hotel en las ciudades sede.

Los partidos de la fase de grupos están divididos en cuatro categorías según su atractivo. En el caso de los que la FIFA entiende que generan más interés, una entrada vale un mínimo de 265 dólares y las más caras están por encima de los 700 dólares.

Para la final, que tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, el precio más bajo es de 4.100 dólares. EFE