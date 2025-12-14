1-0. Greenwood desatasca al Marsella y hunde al Mónaco

El cuadro del italiano Roberto de Zerbi llevaba dos partidos sin ganar. Empate ante el Toulouse y derrota frente al Lille. Perdió de vista el liderato que tiene el Lens y el segundo lugar del PSG aunque los tres puntos ante el Mónaco le sitúan en la cuarta plaza, en zona de Liga de Campeones.

Sin Ansu Fati ni Paul Pogba en la convocatoria, ambos lesionados, el cuadro de Sebastien Pocognoli no logra reconducir su situación en la competición y regresar al nivel del inicio de curso.

El choque que cerró la decimosexta jornada acentuó la crisis del Mónaco que hizo un buen partido pero insuficiente en el Velodrome. Vuelve a acumular partidos perdidos. Llevaba cinco antes de ganar al París Saint Germain hace tres jornadas pero después cayó con el Brest. Y ahora con el Marsella. Siete derrotas en los ocho últimos partidos que le han hundido hasta el noveno puesto.

Y eso que tomó ventaja en el 80 con el gol de Balogun anulado por fuera de juego. A continuación, fue Mason Greenwood el que volvió a marcar la diferencia. Aprovechó un pase de Pierre Emile Hojbjerg para batir a Lukas Hradecky y dar la victoria a los locales.

