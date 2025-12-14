1-0. Greif relanza al Lyon

Greif, exportero del Mallorca, detuvo un penalti ejecutado por Issa Soumare a siete minutos del intermedio que sostuvo en el partido al conjunto de Paulo Fonseca en el choque disputado en el Parque Olímpico de Lyon.

El Lyon, que llevaba una sola victoria en cuatro encuentros y que en la fecha pasada cayó en el campo del Lorient, puso el partido por delante en el minuto 52, al inicio de la segunda parte con el gol del checo Sulc que remató de cabeza un pase de Alonso Moreira.

El Lyon logró retener el marcador y amarrar el triunfo que sitúa al conjunto de Fonseca quinto en la tabla, a sólo dos del Marsella y Lille, tercer y cuarto, respectivamente.

Peor panorama para el Le Havre, en la frontera del descenso que marca el Auxerre, a sólo tres puntos, después de sumar seis encuentros sin ganar.

